On a joué à la Nintendo Switch avec cette mini-manette plus petite qu’une CB

La Switch existe depuis sept longues années désormais et les constructeurs de manettes continuent de proposer des nouveautés. C’est le cas de CRKD, connu pour leur NitroDeck, une manette améliorée pour la Switch. Dorénavant, la marque s’attaque au marché des mini manettes, et présente la CRKD ATOM à l’occasion de la Gamescom.

Quelle ne fut pas ma surprise en voyant un communiqué de presse commençant par « ce n’est pas la taille qui compte ». Cette nouvelle sortie n’était pas une innovation technologique borderline, mais bien une manette de jeu pour la Nintendo Switch. On l’a prise en main durant la Gamescom, sur le stand de CRKD.

Cette nouvelle manette se présente comme une toute petite manette, très abordable. Elle flirte avec le fidget toy, puisqu’elle peut s’accrocher à un tour de cou ou sur les clefs. Cette manette est petite, avec une taille inférieure à une CB sur la longueur et la largeur. C’est dire à quel point elle peut être passe-partout et permettra de jouer n’importe où.

Une manette vraiment toute petite, mais pas désagréable

Lorsque, sur le stand de CRKD, on nous a sorti cette petite manette ATOM, j’ai immédiatement été sceptique. Je suis un power user sur PC, qui a besoin de matos premium pour jouer dans les meilleures conditions possibles. Alors une manette plus petite que ma main, il y a de quoi avoir peur. Rapidement, cette manette est dédiée à la Nintendo Switch et s’appaire très rapidement avec la console.

De plus, elle est proposée en huit couleurs : jaune, blanc, bleu, rose, vert, bleu translucide et violet translucide. Le huitième coloris, mon préféré, est de la couleur de la manette super nintendo. En même temps, cette CRKD ATOM reprend le style de cette console d’antan.

Cette mini-manette peut donc déranger les utilisateurs de manettes imposantes. Toutefois, elle tient vraiment bien en main, et permet de jouer confortablement à deux, sans avoir à prendre une valise dédiée à la switch et aux manettes. Là, elle tient largement dans un sac, même si vous en avez 4 pour tous vos amis. Le prix est très faible, ce qui donne un produit un peu cheap. Il est en plastique, avec des boutons clicky. On peut avoir l’impression que la manette exploserait dans notre main si on appuie trop fort. Mais, pour éviter de se faire gronder, je n’ai pas essayé sur place.

Cette CRKD ATOM n’est pas limitée à la Nintendo Switch, car elle propose du Bluetooth. Cela permet de l’utiliser sur votre PC portable, votre TV, ou sur votre smartphone. Pour jouer avec des amis à la maison, sans avoir des objets volumineux à ranger, elle semble idéale. Toutefois, nous n’avons expérimenté que sur la Nintendo Switch. Potentiellement, la manette aura une certaine latence sur les autres plateformes.

Prix et disponibilité

Cette CRKD ATOM est déjà disponible sur le site de CRKD et sur les revendeurs partenaires. Elle est proposée à un prix de 24,99 €, ce qui est assez abordable. Cependant, comparativement aux caractéristiques proposées, cela reste cher.

Ainsi, il n’y a, par exemple, pas de joystick sur la manette. Remarque, cela vous évitera un joycon drift à long terme. On paye beaucoup pour la petitesse du produit, de ce côté, c’est franchement réussi.