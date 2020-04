Le DisplayPort 2.0 débarque sur l’USB-C, avec le support de la 16K HDR

Tous les feux sont aux vert pour l'association VESA (Video Electronics Standards Association), qui a annoncé ce 29 avril la disponibilité du très attendu standard DisplayPort 2.0, dans sa version finale.

Sa concrétisation sur le marché est en grande partie tributaire du lancement de l’USB 4.0 et de ses connecteurs USB-C, mais il est prêt, le standard DisplayPort 2.0 Alternate Mode (ou Alt Mode) est disponible. Présenté pour la première fois en juin l’année dernière, rappelle la VESA dans son communiqué, le DisplayPort 2.0 permet notamment la prise en charge simultanée de deux écrans 8K (7680 × 4320 pixels) en 60 Hz et HDR non compressé, ou d’un écran 8K en 120 Hz / HDR.

Le standard se prémunit toutefois de spécifications suffisantes pour se préparer au futur, avec le support de la 16K (15360 × 8460 pixels) HDR non compressée et 60 Hz. Une nouvelle qui a pour l’instant surtout du sens pour certains professionnels, mais qui permet au standard d’être suffisamment armé pour coller au plus près de l’évolution des marchés de l’affichage et des réalités augmentée et virtuelle.

Une bande passante vidéo triplée

Pour permettre de telles spécifications, le DisplayPort 2.0 profite d’une bande passante vidéo triplée, avec un débit vidéo maximal annoncé à 80 Gbps (77,37 Gbps annoncés en charge utile) grâce à quatre lignes à haute vitesse intégrées au câble, capables de supporter 19,36 Gbps chacune. Un débit qu’il faudra par contre retrancher de moitié (40 Gbps) lorsque le câble DisplayPort 2.0 sera aussi utilisé pour du transferts de données.

Rappelons que le standard permet aussi la fonction Power Delivery, pour la recharge ou l’alimentation d’appareils connectés à l’aide de cordons DisplayPort 2.0. Une fonctionnalité à laquelle nous sommes déjà habitués, notamment au travers des câbles Thunderbolt 3 actuels, un protocole qui anime justement ce nouveau standard d’affichage.

Le DisplayPort 2.0 devrait se répandre sur le marché en cours d’année prochaine. Les premiers connecteurs USB 4.0 pourraient de leur côté arriver jusqu’à nous plus tôt, note MacGeneration.