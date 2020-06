Asus XG17AHP : un écran portable qui monte à 240 Hz avec 3 heures d’autonomie

Asus va commercialiser un écran portable qui affiche des caractéristiques d'un moniteur de gaming. De plus, il est alimenté par une grosse batterie et peut tenir plus de 3 heures avec un taux de rafraichissement de 240 Hz.

Les moniteurs portables sont vraiment pratiques, nous avons d’ailleurs réalisé un guide d’achat pour vous aider à en choisir un en fonction de vos besoins. Néanmoins, ce sont rarement d’excellents écrans à cause du fait qu’ils ont été conçus pour être transportables. Ils ont souvent une moins bonne luminosité ainsi que des caractéristiques amoindries, étant donné que leur alimentation est réduite. Pour les gamers qui cherchent une solution transportable et efficace, c’était donc à éviter.

Jusqu’à 240 Hz en Full HD

Nous employons le passé, car Asus semble avoir enfin conçu une solution transportable et adaptée au gaming. L’Asus XG17AHP (son nom complet est ROG Strix XG17AHP) est un écran IPS LCD de 17,3 pouces de diagonale et une définition Full HD (1920 x 1080 pixels), il est certifié 100 % sRGB, sa luminosité maximale est de 300 nits, le taux de contraste annoncé est de 1000:1, le temps de réponse gris à gris de 3 ms, le taux de rafraîchissement peut monter à 240 Hz et il prend en charge les technologies d’Adaptive-Sync comme Nvidia G-Sync et AMD FreeSync.

Ce sont donc des caractéristiques pour jouer dans de bonnes conditions, en particulier pour les jeux en ligne. Avec cet écran, vous serez bien plus limités par votre connexion en déplacement que par ses performances. D’ailleurs, Asus a également conçu un trépied pliable ainsi que l’étui ROG Smart Cover pour le ranger en toute sécurité. L’étui permet également de le faire tenir dans deux positions différentes.

L’Asus XG17AHP intègre également deux haut-parleurs stéréo de 1 W, un DAC ESS Sabre Premium, un port USB Type-C et deux entrées HDMI 2.0.

Une autre chose intéressante sur ce moniteur transportable est sa batterie d’une capacité de 7 800 mAh. Si vous utilisez le moniteur à 240 Hz, Asus vous promet 3,5 heures d’autonomie. Il y a également la possibilité de l’alimenter via USB-C (et si votre appareil est capable d’alimenter un autre appareil via USB-C), ou grâce à l’adaptateur secteur prévu à cet effet.

Compatibilité avec tous les OS et certains smartphones Android

Enfin, Asus assure la compatibilité avec les ordinateurs Linux, Chrome OS, macOS et Windows. Vous pourrez également l’utiliser sur certains smartphones Android. Généralement, les smartphones Samsung et Huawei haut de gamme sont compatibles, car l’USB Type-C prend en charge le DisplayPort. Samsung possède une interface Dex qui vous permettra de profiter d’un environnement proche de Windows 10 ou macOS, c’est aussi le cas avec Huawei EMUI Desktop.

Via le HDMI 2.0, il est également possible de le brancher à une console de jeu. Le pack qui sera en vente comprend pas mal d’accessoires, dont les câbles USB Type-C.

Asus a confirmé sa commercialisation d’ici septembre pour 599 euros. C’est donc un prix relativement élevé pour un écran portable, mais il n’a pas (encore) une concurrence qui affiche de telles caractéristiques.