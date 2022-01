Le Wi-Fi 7 pourrait être la véritable alternative aux câbles Ethernet

Les produits Wi-Fi 6E sont à peine autorisés en France, mais nous avons déjà la prochaine génération en vue. Le Wi-Fi 7 représente la prochaine génération du protocole de réseau sans fil. Une première démonstration a été réalisée, l'objectif est d'être un véritable remplacement à une connexion filaire.

Alors que la France vient d’autoriser l’utilisation du Wi-Fi 6E, et donc la commercialisation des premiers produits compatibles, il est déjà question du Wi-Fi 7 (ou 802.11be) depuis 2021.

MediaTek vient de détailler la première démonstration en direct au monde de la technologie Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be). L’objectif de cette démonstration était de démontrer que cette nouvelle norme sans fil est capable d’atteindre les vitesses annoncées par la Wi-Fi Alliance. Pour rappel, le Wi-Fi 7 disposerait d’un débit maximal de 30 Gb/s (soit environ trois fois plus rapide que le Wi-Fi 6). Gardez à l’esprit, cependant, que cette vitesse est théorique. Ne vous attendez pas à atteindre ce chiffre lorsque vous surfez sur le Web à la maison.

« Les avancées du Wi-Fi 7 en termes de largeur de canal, de QAM et de nouvelles fonctionnalités (…) rendront le Wi-Fi 7 très efficace pour les appareils, notamment les smartphones, les PC, (…). »

En plus des vitesses accrues, le Wi-Fi 7 permettrait de réduire la latence, grâce à des bandes de fréquences supplémentaires, des tailles de canal allant jusqu’à 320 MHz (soit le double des 160 MHz du Wi-Fi 6) et une modulation 4096-QAM (au lieu de 1024-QAM sur le Wi-Fi 6). Naturellement, il sera rétrocompatible avec les appareils d’ancienne génération, dont le Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E mais aussi le Wi-Fi 5.

Techniquement, le Wi-Fi 7 est conçu pour être le véritable remplacement à une connexion filaire / Ethernet pour les applications à très haut débit qui nécessite une faible latence et de nombreuses connexions simultanées. Parmi les applications, MediaTek cite le streaming 8K, la réalité virtuelle et augmentée, le cloud computing/gaming et ainsi de suite.

2023, 2024 ou 2025 ?

Initialement, l’IEEE (« Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens » en français) prévoit de publier l’amendement du Wi-Fi 7 dans le courant de l’année 2024, avec un déploiement commercial à peu près au même moment. Ensuite, tout comme Wi-Fi 6 et 6E, la Wi-Fi Alliance publiera son programme de certification Wi-Fi 7 pour garantir l’interopérabilité et les normes de sécurité. Enfin, chaque pays aura pour objectif de donner son autorisation en instaurant des règles liées à son utilisation du spectre d’ondes.

Pour MediaTek, les premiers produits seraient conçus et commercialisés dès 2023, avant la certification de cette nouvelle norme sans fil. Comme avec le lancement du Wi-Fi 6, il semble néanmoins judicieux d’attendre les premiers produits tamponnés Wi-Fi Certified.

