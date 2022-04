La solution ultime pour ne pas manquer d’électricité en cas de fin du monde

Disposer d'un plan d'alimentation de secours est devenu un investissement de plus en plus judicieux. Entre les guerres et le changement climatique, il est risqué de compter uniquement sur le réseau électrique pour assurer l'alimentation de votre maison.

Les pannes de courant ne sont pas amusantes, surtout en dehors des grandes villes. Et même dans ce cas, combien de temps une batterie portable peut-elle réellement durer ? Anker, connue pour ses accessoires de charge, a dévoilé sa batterie 757 PowerHouse.

Elle ne manque pas de connectiques

Avec un total de 6 prises secteur, 6 ports USB et une prise allume-cigare, la 757 Powerhouse produit un total de 1229 Wh. Il s’agit donc d’une petite centrale électrique portable qui devrait vous offrir plusieurs heures / jours d’autonomie. Elle dispose de six prises en courant alternatif pouvant produire un total de 1500 W, vous pouvez donc brancher une voiture électrique en théorie. Il existe également un port USB-C de 100 W, un port USB-C de 60 W, quatre ports USB-A de 12 W et un port de voiture d’une puissance maximale de 120 W.

Pour vous rendre compte de sa capacité, cette chose peut alimenter un réfrigérateur pendant 2,7 heures dans des scénarios de panne d’électricité, ou un chauffage électrique de 1150 W pendant 48 minutes.

Conçue pour durer

D’une durée de plus de 3 000 cycles de charge complets avant toute réduction notable de sa capacité, la batterie 757 dispose également d’un écran LCD intégré qui vous indique la quantité de puissance d’entrée et de sortie utilisée.

La Powerhouse 757 peut également être une solution idéale pour camper ou équiper un camping car. Elle fournit trois niveaux de lumière ambiante pendant une panne de courant, grâce une LED intégrée, mais vous pouvez facilement brancher quelques ampoules supplémentaires. Vous n’avez pas non plus à vous soucier de la garder branchée toute l’année, car Anker garantit que, si la capacité est à 100 % de charge, elle tombera à 62 % après une année complète de non-utilisation. Elle a été conçue dans un alliage d’aluminium de qualité automobile conçu pour être incroyablement durable, ainsi que résistant à la corrosion et aux températures extrêmes. Enfin, elle est vendue avec une garantie de 5 ans.

Anker indique que la Powerhouse 757 sera compatible avec son prochain panneau solaire, qui fournira une puissance supplémentaire de 300 W et pourra charger le boîtier jusqu’à 80 % en un peu plus de trois heures et demie. Le 757 Powerhouse est disponible en précommande dès maintenant directement sur le site Web d’Anker aux Etats-Unis, avec une disponibilité à partir du 9 mai. Son prix : 1400 dollars HT.

Les alternatives existent déjà

Notez que ce n’est pas une solution unique, des spécialistes ont déjà des offres très larges. Citons, par exemple, EcoFlow qui possède tout un catalogue de produits. Parmi ces produits, la station électrique portable EcoFlow Delta a une capacité de 1200 Wh, soit l’équivalent de la station portable d’Anker, avec une capacité de charge de jusqu’à 1800 W (surtension de 3 300 W, onde sinusoïdale pure). On peut également charger jusqu’à 11 appareils simultanément via des prises CA, CC ou USB. Son prix est très similaire : 1400 euros TTC.

On ne sait pas quand le monde sombrera dans le chaos, en particulier avec l’horloge de la fin du monde qui est à 100 secondes de minuit. Mais sur une note moins dramatique, les tempêtes peuvent engendrer des coupures d’électricité. Vous n’aurez pas toujours besoin d’une station électrique, mais cela en vaudra vraiment la peine le moment venu.

