AMD lancerait dès avril plusieurs Radeon RX 6000 remises au goût du jour

Une source fiable prédit l'arrivée imminente d'au moins trois nouvelles cartes chez AMD : les Radeon RX 6950 XT, 6750 XT et 6650 XT. Toujours basées sur l'architecture RDNA 2, mais un peu plus puissantes que les modèles actuels, elles permettraient à AMD de raffermir son offre GPU face à Intel et Nvidia.

L’info nous vient tout droit du forum informatique ChipHell, sur lequel Enthusiast Citizen, un leaker jugé « très fiable » par WCCFTech, a prédit ce 8 mars le lancement dès avril d’au moins trois nouvelles cartes graphiques de PC de bureau chez AMD. Il s’agirait en l’occurrence des Radeon RX 6950 XT, 6750 XT et 6650 XT qui viendraient compléter l’offre actuelle de la marque en proposant plus de puissance que les modèles existants… sans pour autant passer sur une nouvelle architecture. Ces modèles « rafraîchis » seront donc toujours motorisés par le design RDNA 2, ce qui n’a rien d’étonnant : l’architecture RDNA 3 n’est pas attendue chez AMD avant la fin de l’année.

En parallèle, WCCFTech évoque également l’arrivée prochaine d’une Radeon RX 6500 (non XT). Cette carte serait destinée au grand public et reprendrait les mêmes bases que la RX 6400, qui n’avait été lancée qu’auprès des constructeurs OEM.

Trois nouvelles cartes chez AMD… mais une faible progression des performances ?

« Plusieurs nouvelles cartes pour le 20 ou 21 avril : les RX 6950XT, RX 6750XT, RX 6650XT. Elles seront un peu plus chères que les actuelles versions ‘non 50’. Ces trois cartes sont passées à 18 Gb/s, et les performances ont également été légèrement améliorées (…) », lit-on notamment d’Enthusiast Citizen sur ChipHell.

Derrière cette petite montée en puissance se cacherait une mise à niveau légère des GPU Navi 21 (actuellement utilisé pour les Radeon RX 6900 XT, 6800 XT et 6800), 22 (employé pour la RX 6700 XT) et 23 (qui motorise pour l’instant les RX 6600 XT et 6600).

D’après WCCFTech, le passage de 16 Gb/s à 18 Gb/s sur la mémoire GDDR6 de ces nouveaux modèles pourrait entraîner une hausse des performances allant de 2 à 5 %. AMD travaillerait toutefois à hausser également la fréquence des GPUs pour ces nouvelles cartes, notamment pour permettre à la Radeon RX 6950 XT de passer la barre des 2,5 GHz. En conséquence, il faut par contre s’attendre à un TGP en légère hausse lui aussi.

AMD ne se dirigerait toutefois pas vers un lancement en grande pompe pour ce nouveau trio. Ces modèles devraient s’insérer assez discrètement dans l’offre d’AMD le mois prochain pour permettre à la marque de mieux rivaliser avec les puces Intel ARC Alchemist. La Radeon RX 6950 XT, si elle se confirme, servira pour sa part à titiller autant que possible la nouvelle RTX 3090 Ti de Nvidia, attendue fin mars.

