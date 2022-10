Une performance inattendue pour la Nvidia GeForce RTX 4090

Que pourriez-vous faire avec huit GeForce RTX 4090 ? Récupérer un mot de passe à 8 caractères en seulement 48 minutes.

Malgré les polémiques sur sa consommation énergétique, son prix ou ses dimensions impressionnantes, les performances de la Nvidia GeForce RTX 4090 sont extrêmement élevées.

Force est de constater, en attendant l’arrivée imminente des prochaines cartes graphiques à architecture RDNA 3 d’AMD, la GeForce RTX 4090 est la plus puissante du marché. Elle n’est pas seulement excellente pour le gaming et la création de contenu, c’est aussi une bête pour craquer les mots de passe.

Sam Croley, expert en cybersécurité, a posté quelques résultats de ses tests avec l’outil Hashcat sur son compte Twitter. Hashcat se présente comme un outil open-source avancé de récupération de mot de passe, qui sert surtout à récupérer un compte perdu. Cependant, il peut être utilisé tout aussi facilement pour déchiffrer le mot de passe de quelqu’un d’autre.

Selon San Croley, l’amélioration est substantielle avec des performances 2 fois plus importantes dans presque tous les algorithmes de craquage de mot de passe (ou password guessing) par rapport à la GeForce 3090 RTX. Cette GeForce RTX 4090 a été testé avec des protocoles tels que l’authentification NTLM (New Technology LAN Manager) de Microsoft et Bcrypt, qui créent tous deux des « hachages » de mots de passe en texte brut pour les rendre illisibles au cas où quelqu’un tente d’y accéder. Pour déchiffrer les mots de passe, Hashcat utilise plusieurs algorithmes différents pour rechercher le vrai mot de passe, y compris les attaques par force brute, les attaques par masque et ainsi de suite.

First @hashcat benchmarks on the new @nvidia RTX 4090! Coming in at an insane >2x uplift over the 3090 for nearly every algorithm. Easily capable of setting records: 300GH/s NTLM and 200kh/s bcrypt w/ OC! Thanks to blazer for the run. Full benchmarks here: https://t.co/Bftucib7P9 pic.twitter.com/KHV5yCUkV4

— Chick3nman 🐔 (@Chick3nman512) October 14, 2022