Cette carte graphique chinoise marque une étape cruciale pour ratrapper Nvidia

La marque chinoise Lisuan Technology annonce avoir fabriqué une puce graphique avec un procédé en 4 nm, capable de rivaliser Nvidia et TSMC.

Source : Intel

On oppose généralement Nvidia avec AMD et Intel dans le secteur des cartes graphiques, mais il faut garder un œil sur les velléités de la Chine en la matière.

Les sanctions répétées contre la Chine ont, en effet, poussé le pays à investir lourdement dans la conception de ses propres puces, et notamment ses puces graphiques.

Lisuan Technology, l’une des startups qui souhaite rivaliser un jour avec Nvidia, a fait en ce sens une annonce cruciale sur WeChat.

Une puce équivalent à une RTX 4060 ?

D’après Lisuan Technology, la firme aurait réussi à produire et à allumer son GPU G100 avec un procédé de gravure en 6 nm. Pour référence, TSMC a annoncé son procédé 6N en 2019 pour une industrialisation en 2020.

La puce graphique utilise l’architecture TrueGPU mise au point par Lisuan Technology et les rumeurs promettent un niveau de puissance similaire à une GeForce RTX 4060.

Reste que si la fabrication de cette puce est une étape cruciale dans le développement technologique d’un GPU chinois, on est encore très loin de la mise sur le marché du produit.

La firme doit réussir à industrialiser la fabrication, mais aussi avancer dans le développement logiciel. Les performances des puces Nvidia ou AMD passent plus que jamais par l’optimisation des pilotes et le support de leurs technologies par les jeux et logiciels.

Si la carte graphique finale parvient bien à obtenir des performances comparables à la RTX 4060, est-ce que ce sera au prix d’un GPU beaucoup plus massifs, ou au contraire, la marque parviendra telle à proposer des prix et une consommation réduite ?

Evidemment, si le sujet peut interesser les fans de jeu vidéo, l’enjeu pour la marque se situe surtout dans l’utilisation des GPU pour l’IA. Aujourd’hui, le pays dépend grandement, comme le reste du monde, des GPU Nvidia réputés en la matière.