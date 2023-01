Les futurs PC portables pourraient bientôt être plus fins et plus véloces grâce à ce nouveau standard

Dell et le JEDEC tablent sur l'adoption à long terme d'un nouveau standard de mémoire vive pour les PC portables. En lieu et place du format SO-DIMM que nous connaissons, le marché pourrait ainsi migrer progressivement sur des barrettes CAMM plus performantes.

Compression Attached Memory Module, c’est le nom complet du CAMM : un nouveau format de mémoire vive que nous pourrions bientôt trouver à grande échelle sur PC portables. Conçu par Dell et annoncé l’an dernier au CES 2022, il a été scruté de près par le JEDEC, en charge des standards sur les semi-conducteurs, qui a récemment commencé à soutenir ce nouveau format.

En l’état, l’organisme en charge d’harmoniser les formats (notamment de RAM), souhaiterait faire du CAMM le remplaçant attitré de l’actuel standard SO-DIMM, employé pour les barrettes de mémoire vive logées à l’intérieur de nombreux laptops (notamment les modèles gaming).

Le but de la manœuvre ? Éviter le bridage des performances dont sera bientôt victime la mémoire vive sur PC portables si l’on continue d’exploiter le format SO-DIMM. Comme l’explique PC World, les barrettes SO-DIMM ne pourront en effet pas aller au-delà de la DDR5 à 6400 MHz. Un seuil dont le marché se rapproche de plus en plus.

La mémoire vive au format CAMM, quel intérêt ?

Par rapport à la RAM en SO-DIMM (utilisée depuis le milieu des années 90), le format CAMM a été conçu dès le départ pour rendre les ordinateurs portables plus fins (d’après Dell, les modules CAMM sont par exemple 57 % plus fins que leurs équivalents SO-DIMM), sans sacrifier les performances. Le CAMM prendrait ainsi aisément le relais de la SO-DIMM à partir de la DDR5-6400 et au-delà.

D’après WCCFTech, les barrettes CAMM pourront débuter avec 16 Go de DDR5 et aller jusqu’à 128 Go. Il y a toutefois fort à parier que l’avènement du CAMM se fera lors du passage à la DDR6… d’ici quelques années. Il faudra pour ce faire que les fabricants de PC portables repensent complètement le design de leurs cartes-mères afin d’exploiter ce nouveau format. Cette transition SO-DIMM / CAMM n’interviendrait donc pas tout de suite.

Quoi qu’il en soit, ce nouveau standard a pour autre avantage d’avoir été étudié pour autoriser des réparations et remplacements plus faciles. Il s’agit donc d’un format paré pour l’avenir du marché, qui semble s’orienter vers des machines misant de plus en plus sur la réparabilité (on pense en particulier au projet Luna de Dell ou encore au Framework Laptop).

Dell, qui a conçu ce nouveau standard en interne, assure enfin ne pas vouloir en faire un format propriétaire. La marque, qui cherche quand même à rentrer dans ses frais de développement, souhaite plutôt miser sur l’ouverture pour permettre une adoption la plus globale possible du CAMM par d’autres marques. Avec le soutien du JEDEC, ce vœu pourrait finir par être exaucé.

Aidez-nous à construire l’avenir de Frandroid en répondant à cette enquête !