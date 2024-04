Samsung passe à la LPDDR5X : on peut imaginer des smartphones avec 32 Go de mémoire vive

32 Go de mémoire vive dans un smartphone ou un PC portable, avec un débit de 10 700 Mbps. Ce sont les promesses de Samsung.

Samsung a annoncé une nouvelle étape dans le domaine de la mémoire vive pour smartphones, mais aussi PC portables et les voitures, avec la présentation de sa nouvelle mémoire LPDDR5X, avec un débit record et une efficacité énergétique améliorée.

Cette avancée permettra aux fabricants d’intégrer davantage de mémoire vive dans les futurs appareils. On parle d’un maximum de 32 Go.

Un débit record et une efficacité énergétique améliorée

La mémoire vive LPDDR5 a déjà permis de dépasser la limite de 8 500 Mbps, et on la retrouve chez des fabricants tels que Samsung, SK Hynix ou Micron.

Toutefois, la mémoire LPDDR6 n’a pas encore ses caractéristiques minimales définies. C’est en cours… C’est dans ce contexte que Samsung introduit sa nouvelle mémoire LPDDR5X, affichant un débit impressionnant de 10 700 Mbps, ce qui en fait l’un des modules les plus rapides du marché.

Fabriqué sur une plaquette de 12 nm, l’ensemble est optimisé pour les applications d’IA sur appareil (en local), ce nouveau module LPDDR5X de Samsung est 25 % plus rapide et plus économe en énergie que son prédécesseur.

Les fabricants peuvent désormais potentiellement intégrer jusqu’à 32 Go de stockage dans un seul châssis, ce qui laisse ainsi entrevoir la possibilité de voir arriver des smartphones dotés d’une importante quantité de mémoire vive.

Une adoption prévue dès la fin d’année 2024

La nouvelle mémoire vive LPDDR5X de Samsung devrait accompagner les smartphones à partir de la fin d’année 2024, en parallèle des nouvelles puces Samsung Exynos, Qualcomm Snapdragon et MediaTek Dimensity.