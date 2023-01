Joue-la comme Apple : Oppo travaillerait lui aussi sur un SoC maison

Après la conception en interne de puces ISP et Bluetooth sous la gamme MariSilicon, Oppo travaillerait à la conception d'un processeur mobile maison pour ses futurs smartphones. Un projet dans l'air du temps qui n'aurait au fond rien de surprenant.

Apple a ses puces mobiles « A » Bionic, Google ses SoC Tensor et Samsung ses processeurs Exynos (que la firme pourrait à l’avenir utiliser différemment). Si l’on en croit Ice Universe, Oppo pourrait bientôt, lui aussi, lancer des smartphones équipés de puces conçues en interne. D’après le leaker, la marque chinoise travaillerait au lancement de son propre chipset d’ici 2024. Une information crédible à première vue, puisque Oppo a déjà développé au moins deux puces maison : l’ISP MariSilicon X, dédié à la photo, et la puce Bluetooth MariSilicon Y.

Pour motoriser ce nouveau développement, Oppo aurait engagé plusieurs milliers de personnes affectées au projet, rapporte GSMArena, sans toutefois être en mesure d’en dire beaucoup plus. On peut toutefois imaginer un SoC ARM basé sur des cœurs CPU Cortex et des cœurs GPU Mali, reprenant également à son compte certains éléments d’ISP et de connectivité issus des deux puces MariSilicon existantes.

Avec qui Oppo a-t-il bien pu s’associer ?

GSMArena a par ailleurs souvenir d’une rumeur qui circulait l’an dernier. Elle laissait entendre qu’Oppo était alors déjà intéressé à l’idée de concevoir une puce custom basée sur le procédé de gravure en 3 nm de TSMC. Un procédé qui est justement sur le point d’être exploité à grande échelle chez le fondeur taïwanais. On sait par ailleurs que TSMC et Oppo collaborent déjà l’un avec l’autre, les actuelles puces Oppo MariSilicon X étant en effet gravées en 6 nm chez TSMC.

OPPO independently developed the processor, which will be used in OPPO smartphones in 2024. — Ice universe (@UniverseIce) December 30, 2022

Reste à savoir quel serait le niveau de performances visé par Oppo avec ce premier SoC maison… et quel partenaire la marque pourrait éventuellement trouver pour l’aider dans sa conception. Pour ses processeurs Tensor, Google collabore par exemple avec Samsung. Il ne serait pas étonnant qu’Oppo cherche à mettre en place une association similaire pour progresser plus rapidement sur son projet.

Une partie de la réponse pourrait éventuellement apparaître du côté de MediaTek. Comme le souligne GSMArena, le groupe a annoncé l’année dernière le lancement de sa Dimensity 5G Open Resource Architecture et a également commencé à autoriser les modifications de ses chipsets par les fabricants de smartphones eux-mêmes. Le début d’une piste concernant Oppo ? Difficile à dire pour le moment, mais l’idée d’un partenariat avec MediaTek n’est peut-être pas à exclure.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.