Exynos : Samsung voudrait faire de l’ombre à Qualcomm… et à Samsung

Après des années à maintenir mordicus ses puces Exynos à flot, Samsung serait bel et bien en passe de lâcher l'affaire. On apprend qu'en interne, une nouvelle équipe aurait été chargée de développer des puces smartphones qui feraient office d'alternative aux solutions actuelles du géant coréen.

Samsung serait-il en passe de laisser tomber la production de puces Exynos et leur intégration dans ses smartphones haut de gamme ? La question commence sérieusement à se poser. Alors que des rumeurs tenaces laissent à penser depuis plusieurs mois que Samsung serait sur le point d’arrêter les frais en la matière, une nouvelle information tend à confirmer, au moins en partie, cette thèse persistante. Pour l’expliquer correctement, il faut par contre entrer (un tout petit peu) dans le détail des différentes branches internes de Samsung.

Comme le rappelle Android Police, les smartphones du géant coréen sont produits par la division Mobile eXperience (MX), tandis que les puces Exynos sont pour leur part conçues par la branche System LSI. Jusqu’à présent, MX et System LSI travaillaient en collaboration étroite pour permettre d’intégrer des SoC Exynos à toute une constellation de d’appareils mobiles, dont de nombreux smartphones Galaxy. Si l’on en croit les sources industrielles de The Elec, ce ne serait bientôt plus le cas.

Exynos : Samsung pourrait changer d’approche

Plus précisément, The Elec rapporte que le département MX a formé une nouvelle équipe pour développer des processeurs pour smartphones indépendants de System LSI. L’idée serait en l’occurrence de concevoir des SoC dédiés exclusivement au domaine du smartphone, tandis que les puces Exynos, actuelles et à venir, seraient par la suite réaffectées à d’autres secteurs (comme le domaine automobile, l’IoT ou les wearables).

Pour prendre la tête de cette nouvelle équipe rattachée à la division MX, Samsung miserait en outre sur Won-Joon Choi, ancien cadre de Qualcomm, qu’il avait quitté en 2016 pour rejoindre le groupe coréen. Depuis, l’intéressé a notamment dirigé la R&D sur les flagships de Samsung ainsi que l’équipe Technology Strategy, précise Android Police.

Reste à savoir à quoi s’attendre en ce qui concerne les Galaxy S23. Des fuites ont indiqué que le prochain fer de lance de Samsung serait exclusivement équipé de puces Qualcomm, tandis que d’autres ont, au contraire, induit qu’il continuerait de s’équiper en partie de processeurs Exynos.

Difficile pour l’instant d’y voir tout à fait clair, d’autant que Samsung n’a pas souhaité commenter les informations de The Elec, mais il semble en tout cas que la firme soit bien à pied d’œuvre pour lancer d’ici quelques années des processeurs pour smartphones beaucoup plus compétitifs. Dans l’entre-temps, il ne serait pas surprenant que le partenariat entre Samsung et Qualcomm continue de se raffermir.

