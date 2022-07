Samsung arrêterait les frais avec Exynos dès les Galaxy S23

Si l'on en croit le célèbre analyste Ming-Chi Kuo, Samsung ferait définitivement une croix sur ses puces Exynos dès l'année prochaine. Ce changement permettrait à tous les smartphones Galaxy de disposer de la même puce.

Samsung ne veut pas renouveler l’erreur faite avec les Galaxy S22. Selon l’analyste Ming Chi Kuo, Samsung songerait bientôt à remplacer ses puces maison par celles de Qualcomm pour ses prochains smartphones haut de gamme.

Selon lui, Qualcomm deviendrait a priori le seul et unique fournisseur des puces des Galaxy S23. Samsung adopterait à 100 % la prochaine puce de Qualcomm dans ses appareils, ne pouvant pas rivaliser avec le futur Snapdragon 8 Gen 2.

(1/3)

1. Qualcomm will likely be the sole processor supplier for Samsung Galaxy S23 (vs. 70% shipment proportion for S22) thanks to the next flagship 5G chip SM8550 made by TSMC 4nm.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) July 8, 2022