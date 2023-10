AMD répond enfin aux meilleures RTX de Nvidia sur PC portables avec la Radeon RX 7900M

AMD vient d'annoncer sa Radeon RX 7900M sur PC portable. Ce nouveau GPU mobile est actuellement le plus puissant jamais lancé par la firme... qui souhaite avec lui concurrencer (enfin) les meilleures puces GeForce RTX de Nvidia.

AMD a enfin une carte graphique mobile réellement musclée à coupler à son puissant Ryzen 9 7945HX… et à opposer aux meilleures RTX 4000 mobiles de Nvidia. Alors que la marque au caméléon règne quasiment sans partage sur le marché des GPUs pour PC portables, AMD dégaine sa nouvelle Radeon RX 7900M. Attendue de longue date, cette nouvelle puce mobile haut de gamme, la plus puissante jamais lancée par AMD, complète par le haut l’offre GPU encore assez restreinte de la firme de Lisa Su sur laptops.

Jusqu’à présent, la marque ne proposait en effet que quatre références de dernière génération (basées sur l’architecture RDNA 3), toutes positionnées sur l’entrée et le milieu de gamme : les RX 7600M XT et RX 7600M d’un côté ; et les Radeon RX 7700S et RX 7600S (conçues pour être moins puissantes, mais plus économes en énergie) de l’autre.

AMD donne (enfin) un début de réplique à Nvidia sur les GPUs mobiles haut de gamme

Dans le détail, l’AMD Radeon RX 7900M regroupe 72 unités de calcul et 16 Go de VRAM en GDDR6 montée sur une interface mémoire 256-bit. Son GPU est cadencé à 1 825 MHz de base et peut atteindre les 2 090 MHz en boost, tandis qu’il s’appuie sur 64 Mo d’Infinity Cache. L’ensemble est enfin annoncé avec un TGP maximal de 180 W, ce qui est conséquent sur le marché des PC portables. Il faudra vraisemblablement un imposant système de dissipation pour maintenir la puce au frais lorsqu’elle sera configurée avec cette enveloppe thermique. Même si, bien entendu, les constructeurs de laptop pourront toujours la brider un peu de manière à l’installer sur des machines plus compactes.

Pour le reste, AMD rappelle que cette nouvelle Radeon RX 7900M est elle aussi basée sur l’architecture RDNA 3, de dernière génération. Elle prend bien sûr en charge le ray tracing et dispose en outre d’un moteur d’IA dédié, censé développer plus de performances que l’ancienne architecture RDNA 2, explique AMD. La firme évoque enfin une prise en charge du codec AV1 (en encodage / décodage) et la présente en premier lieu comme une carte graphique à l’aise pour lancer tous les derniers AAA en 1440p.

Cela laisse d’ailleurs entendre qu’AMD aurait une Radeon RX 7900M XT sous le coude pour le jeu en Ultra HD sur laptop. Nous verrons dans les prochains mois si la firme a effectivement des projets en la matière pour concurrencer (peut-être) la puissante RTX 4090 mobile.

Quoi qu’il en soit, la Radeon RX 7900M est disponible dès à présent, mais d’abord aux États-Unis et sur l’Alienware m18, qui est le premier PC portable du marché à l’accueillir en son sein. Equipé d’un processeur Ryzen 9 7945HX, l’appareil débute outre-Atlantique à un prix de 2799,99 dollars.