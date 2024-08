Intel prépare son arme secrète contre AMD et Apple : un iGPU aussi puissant qu’une carte graphique dédiée

Après deux ans de silence radio, Intel semble prêt à dégainer sa carte maîtresse dans le monde des processeurs pour portables haut de gamme. Le projet Arrow Lake Halo, longtemps resté dans l’ombre, refait surface avec la promesse d’un iGPU surpuissant.

Souvenez-vous, c’était il y a deux ans. Intel laissait entendre qu’il préparait un processeur révolutionnaire pour contrer la montée en puissance des puces Apple M1 et M2. Nom de code : Arrow Lake Halo. Puis, plus rien. Le silence radio le plus total… jusqu’à aujourd’hui !

Des fuites récentes suggèrent que ce projet fou n’a jamais vraiment été abandonné.

Commençons par un petit rappel pour ceux qui auraient manqué le début de l’histoire. En 2022, des rumeurs parlaient d’un processeur Intel baptisé « Arrow Lake-P Halo ». Sa particularité ? Un iGPU (processeur graphique intégré) surpuissant, capable de tenir tête aux solutions d’Apple et d’AMD. À l’époque, on évoquait une configuration musclée : 6 cœurs hautes performances (P-cores) + 8 cœurs basse consommation (E-cores), le tout couplé à un GPU intégré comptant pas moins de 320 unités d’exécution. De quoi créer un PC portable fin et léger, mais puissant.

Un retour inattendu sur le devant de la scène

Et puis, plus rien. Le projet semblait avoir disparu des radars… jusqu’à ce qu’un tweet de l’insider @Olrak29_ ne relance la machine à rumeurs. En fouillant dans une base de données d’import/export, des journalistes ont déniché la trace d’expéditions mentionnant explicitement « Arrow Lake Halo Enthusiast Mobile Workstation« . Traduction : la bête n’est pas morte, elle se fait juste discrète !

Mais attention, deux ans se sont écoulés depuis les premières fuites. Il est fort probable que les caractéristiques aient évolué entre-temps. Ce qui ne change pas, c’est l’ambition d’Intel : proposer un processeur capable de rivaliser avec les meilleures solutions du marché en termes de performances graphiques intégrées.

L’arme secrète d’Intel pour contrer AMD et Apple ?

Pourquoi Intel miserait-il autant sur l’iGPU avec Arrow Lake Halo ? La réponse est simple : c’est devenu un argument de vente majeur sur le segment des portables premium. Apple l’a bien compris avec ses puces M1 et M2, capables de faire tourner des jeux 3D ou des logiciels gourmands sans carte graphique dédiée. AMD n’est pas en reste avec son projet Strix Halo, un APU (processeur + GPU intégré) monstrueux attendu pour 2025.

Intel ne peut pas se permettre de rester les bras croisés. Arrow Lake Halo représente donc sa riposte, avec plusieurs atouts dans sa manche :

Un iGPU gonflé à bloc : les 320 unités d’exécution évoquées en 2022 feraient d’Arrow Lake Halo un véritable monstre graphique. Un cache L4 dédié : ce fameux « Adamantine » pourrait booster significativement les performances de l’iGPU. Une gravure en 3 nm : Intel collaborerait avec TSMC pour produire ces puces sur un nœud de gravure ultra-fin, gage d’efficacité énergétique.

Reste à voir si ces caractéristiques se confirmeront. N’oublions pas qu’Intel a connu des déboires avec sa gamme de GPU dédiés Arc Alchemist. La firme a-t-elle tiré les leçons de cet échec pour peaufiner son iGPU Arrow Lake Halo ?

Un lancement encore flou, mais une stratégie qui se dessine

Difficile de dire quand exactement Intel dégainera son Arrow Lake Halo. Les rumeurs parlent d’un lancement possible fin 2024 ou début 2025. Ce timing collerait avec l’arrivée attendue d’AMD Strix Halo.

Une chose est sûre : Intel joue gros avec ce projet. Arrow Lake Halo pourrait bien être sa meilleure chance de reconquérir le terrain perdu face à Apple dans le segment des portables haut de gamme. Reste à voir si les performances seront au rendez-vous et si les constructeurs embarqueront dans l’aventure.