Et si le Ryzen 7 9700X était le processeur parfait pour les PC gaming ?

Peu connu du grand public, injustement passé sous les radars de nombreux joueurs, le Ryzen 7 9700X est un processeur qui gagne à être connu. La raison ? Une architecture tournée vers la puissance, une consommation maîtrisée et un positionnement tarifaire avantageux.

Avec l’arrivée de ses CPU dotés de la technologie V-Cache, AMD s’est imposé comme LA référence pour les configurations de jeu. Puissants, relativement économes en énergie, les CPU X3D possèdent aussi un rapport performance-prix parmi les meilleurs du marché. Problème : ces CPU sont très souvent victimes de leur succès et donc, difficiles à trouver. De nombreux joueurs se retrouvent le bec dans l’eau au moment de monter leur nouvelle configuration.

Mais il n’y a pas que les processeurs X3D dans la vie. AMD possède en effet dans son catalogue une autre référence qui a de quoi séduire les gamers par ses nombreux atouts. Son nom ? Le Ryzen 7 9700X. Un processeur qui ne possède certes pas de V-Cache, mais arrive à talonner certains modèles X3D en termes de performances. Mieux, sa consommation énergétique et son prix en font une alternative tout à fait cohérente aux puces X3D pour les gamers avec un budget resserré.

Une nouvelle architecture Zen 5 qui fait la différence en jeu

S’il ne possède pas de V-Cache comme ses homologues issus de la gamme X3D, le Ryzen 7 9700X n’en partage pas moins leur architecture, et c’est loin d’être anodin. Avec cette nouvelle architecture, AMD a grandement amélioré les performances de ses processeurs et procédé à des améliorations sur plusieurs axes. Pour commencer, et c’est sans doute ce qui intéresse le plus les joueurs, les processeurs bâtis autour de l’architecture Zen 5 offrent un surcroît de puissance par rapport à la génération précédente (Zen 4 donc).

On note généralement une augmentation de 16 % des instructions par cycles (IPC), ce qui veut dire que le Ryzen 7 9700X, sur un intervalle de temps similaire, peut traiter plus d’informations et réaliser plus d’opérations qu’un processeur de la génération précédente. Le constructeur a aussi amélioré la capacité du cache (notamment le cache L1) sur cette génération de processeur, ce qui a évidemment un impact sur le traitement des données et sur le niveau de performance.

Avec les processeurs Zen 5, AMD a aussi pensé au futur. Ces processeurs bénéficient en effet de la compatibilité avec les technologies PCIe 5.0 et USB 4.0. Encore peu répandues dans les machines actuelles, ces technologies sont amenées à jouer un rôle prépondérant dans les années à venir. Il est aussi compatible avec les cartes mères équipées d’un socket AM5, le nouveau standard chez AMD. Cette compatibilité assure donc la longévité des processeurs Zen 5, et fait donc du Ryzen 7 9700X un excellent choix pour monter une configuration vouée à durer dans le temps.

Une V-Cache absente, et alors ?

En sortant les Ryzen X3D équipés de la technologie V-Cache, AMD a mis un grand coup de pied dans la fourmilière. La raison ? Cette nouvelle technologie qui permet de mieux agencer les piles de mémoires cache pour augmenter les performances du processeur, et a offert des gains assez significatifs en la matière. Suffisamment pour propulser des références comme le Ryzen 7 7800X3D au rang des meilleurs CPU du moment pour le jeu comme pour l’applicatif.

Comme l’absence de sigle X3D dans son nom le suggère, le Ryzen 7 9700X n’est pas équipé de V-Cache. Mais cela est-il réellement un problème ? Comme nous l’avons vu, ce processeur est bâti autour de l’architecture Zen5, ce qui lui permet déjà d’accéder à un niveau de performances élevé. Si cette absence de V-Cache ne lui permet évidemment pas d’égaler les capacités du Ryzen 7 7800X3D, l’écart de performances reste minime, avec un petit avantage en faveur du Ryzen 7 9700X pour tout ce qui touche à l’applicatif.

Il excelle notamment dans ce qui touche aux tâches multithread, ce qui en fait un atout pour les applications de création (Photoshop, Premiere, After Effect, Blender, etc), le streaming ou tout ce qui nécessite du multitâche.

Là où le Ryzen 7 9700X marque des points en revanche, c’est sur la consommation. Avec une consommation moyenne située aux alentours de 65W (contre 120W pour le Ryzen 7 7800 X3D), ce processeur offre un rapport performance consommation parmi les meilleurs disponibles, ce qui est un sacré avantage lorsque l’on cherche à limiter sa consommation électrique.

Ryzen 7 9700X : une alternative parfaite pour les petits budgets ?

Performant, paré pour le futur, raisonnable dans sa consommation énergétique, le Ryzen 7 9700X se démarque aussi par son positionnement tarifaire pour le moins intéressant. Moins cher que le Ryzen 7 7800X3D, et à plus forte raison, du Ryzen 7 9800X3D, il se positionne comme une alternative redoutable pour tous les joueurs qui souhaitent créer une configuration de jeu solide et efficace pour du jeu en 1080p, voir en 2K, sans avoir à (trop) se ruiner.

