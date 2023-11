Voici le premier SSD USB4 : une vitesse de lecture à 3 800 Mo/s et d’écriture à 3 700 Mo/s

Adata vient de dévoiler le SSD SE920, qui promet de révolutionner l'expérience utilisateur grâce à la technologie USB 4.

Le SE920, c’est un peu comme une voiture de course en matière de SSD. Avec lui, on parle de vitesses de lecture qui peuvent atteindre les 3 800 Mo/s et des vitesses d’écriture qui montent jusqu’à 3 700 Mo/s. Pour vous donner une idée, c’est presque quatre fois plus rapide que le Samsung T7, et deux fois plus que ce que promet le futur Samsung T9.



Ce SSD utilise la toute dernière technologie USB 4.0 (USB4) avec un câble USB-C, ce qui lui permet d’atteindre ces vitesses impressionnantes sans être limité comme le serait un SSD en USB 3.2 Gen 2×2. Et si vous avez un port Thunderbolt 3 ou Thunderbolt 4 , comme le dernier MacBook Pro M3 , vous pourrez exploiter tout le potentiel du SE920.

Adata a pensé aux gamers avec le SE920, notamment ceux qui ont une PlayStation 5 ou une Xbox Series. Vous pouvez y transférer rapidement vos jeux PS5 et Series X, même si pour y jouer, il faudra les remettre sur le SSD interne de la console. Mais pas de souci pour les jeux PS4 et Xbox One, vous pouvez les lancer directement depuis le SE920.

Un système de refroidissement actif

Un autre point fort de ce SSD, c’est son système de refroidissement. Adata a intégré un petit ventilateur et des ouvertures de ventilation pour éviter que le SE920 ne chauffe trop, même quand vous le sollicitez beaucoup. Cela veut dire que vous pouvez l’utiliser à fond sans craindre qu’il surchauffe.

Même si on ne sait pas encore à quel prix sera vendu le SE920, on peut déjà dire que ce SSD a tout pour plaire. C’est certainement le premier SSD externe de la sorte.