Préparez-vous à une flambée (imminente) du prix des SSD

Le prix des SSD de grandes capacités devrait « monter en flèche » auprès du grand public estiment certaines sources au sein de l'industrie. En cause ? Les stocks réduits de certains composants NAND indispensables à la fabrication de nos barrettes M2.

Mauvaise nouvelle, le prix de certains SSD devrait augmenter de manière substantielle au cours des mois à venir. C’est ce que l’on apprend de Tom’s Hardware qui se fait l’écho de sources au sein de l’industrie. Le média spécialisé rapporte que les SSD de grandes capacités seraient les premiers à accuser le coup de cette hausse de tarifs, au cours du premier trimestre 2024 et par la suite, en raison d’une pénurie de puces regroupant 4 ou 8 dies NAND. Des composants essentiels pour la fabrication de barrettes M2, notamment.

Pour rappel, un seul SSD M2 au format 2280 (le plus courant) embarque en général quatre dies NAND, contre 8 dies NAND sur les barrettes de 2 To ou 4 To. Ces dernières devraient donc subir de plein fouet la pénurie désormais annoncée. Tom’s Hardware explique en effet que les constructeurs de ces SSD hautes capacités ont d’ores et déjà des difficultés d’approvisionnement importantes… et la chose devrait empirer dans les prochaines semaines.

Les SSD 2To et 4To devraient être touchés de plein fouet

S’il faudra vraisemblablement deux ou trois mois pour que cette hausse des tarifs atteigne son paroxysme, les prix augmenteraient de manière notable très bientôt, tout particulièrement auprès des constructeurs OEM — et donc des fabricants de PC portables ou de tours préassemblées. Pour eux, la flambée des prix devrait atteindre les 15 à 20% à assez court terme, lit-on. On peut toutefois s’attendre à ce que cette dynamique touche aussi les SSD vendus au détail, puisque la forte demande de barrettes PCIe Gen 4.0 se conjugue à une baisse de la production de puces NAND à travers l’industrie.

On apprend en effet que les fabricants de mémoire 3D NAND destinée au grand public ont restreint leur production ces derniers mois, suite à une baisse de la demande, de manière à limiter l’excès de stocks. Ces derniers ont également annoncé ralentir leur transition vers les technologies permettant la fabrication de puces à hautes densité de bit. En clair, les puces mémoire utilisées pour les SSD à haute capacité.

Point intéressant, Tom’s Hardware souligne par contre que cette hausse des prix ne devrait pas toucher aussi fortement le marché des SSD voués aux entreprises. En la matière, la production semble en effet suivre peu ou prou la demande, qui est en l’occurrence relativement constante grâce aux besoins en stockage des entreprises chinoises spécialisées dans le cloud.