Avis de tempête sur les prix de la mémoire vive et des SSD

Il n'y a pas que l'électricité qui augmente, les composants essentiels de l'électronique vont aussi trinquer. Ici, il est question d'une grosse augmentation des prix des SSD, mémoire vive et ainsi de suite.

Si vous pensiez mettre à niveau votre PC ou acheter un nouveau SSD, préparez votre portefeuille : les prix de la RAM (DRAM) et de la flash NAND va faire un sacré bond en 2024.

On parle d’une hausse qui ne passera pas inaperçue, surtout pour les SSD et tout ce qui tourne autour de la mémoire vive. Pour le premier trimestre, accrochez-vous : la DRAM pourrait voir son prix grimper de 13 à 18 %, tandis que la flash NAND, elle, prendrait entre 18 et 23 % par rapport à l’année dernière.

Après ce début d’année agité, les prix continueront de grimper dans les mois suivants, mais un peu moins fort. Pour le deuxième trimestre, on s’attend à une hausse de 8 à 13 %. C’est pareil pour le troisième trimestre. Mais bonne nouvelle, en fin d’année, la hausse des prix de la flash NAND devrait ralentir un peu.

Évidemment, c’est toute l’industrie qui trinque, et pas seulement le hardware. Smartphones, tablettes, montres connectéess, voitures, cloud… tout ce qui utilise de la mémoire est affecté par cette hausse.

Pour aller plus loin

DDR4 ou DDR5 : quelles sont les meilleures barrettes de RAM en 2024 ?

D’où vient ce yo-yo ?

Pour ceux qui suivent le marché depuis un moment, cette situation n’est pas vraiment une surprise. C’est un peu le yoyo : quand la demande est forte et l’offre limitée, les prix flambent.

Ensuite, les fabricants se mettent à produire plus, ce qui finit par créer un surplus si la demande ne suit pas. Pour écouler les stocks, les prix baissent. Mais pour éviter que les prix ne chutent trop, les fabricants ralentissent la production, créant une pénurie artificielle et faisant remonter les prix. Ce manège, qu’on appelle souvent le « cycle du porc », montre bien comment le marché de la mémoire joue au chat et à la souris avec l’offre et la demande.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs SSD M.2 NVMe pour votre PC en 2024 ?