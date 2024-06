Tout savoir sur les NAS et la sécurité : rendez-vous le 20 juin pour un live spécial Synology

Vous avez toujours voulu savoir ce qu’était un NAS, et à quoi cela pouvait bien servir ? Vous avez de la chance, car le 20 juin prochain, Frandroid et Synology s’associent le temps d’un live pour tout vous apprendre sur les NAS et leurs (nombreux) avantages.

Vous en avez marre de jongler entre trente-six disques durs externes dès que vous cherchez la moindre archive ? Vous en avez assez de devoir faire sans arrêt de la place sur votre PC ou votre mobile pour héberger de nouvelles photos ? Vous cherchez une solution simple et sécurisée pour organiser et partager vos fichiers numériques ? La bonne nouvelle, c’est qu’il existe une réponse simple à tous ces problèmes : le NAS. La mauvaise, c’est que vous n’avez sans doute pas, ou peu, entendu parler de ce type d’appareil.

Le Network Attached Storage ou serveur de stockage en réseau est pourtant un outil formidable et dont l’utilité dépasse celle du simple périphérique de stockage. Le 20 juin prochain, à partir de midi, nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Twitch de Frandroid en compagnie d’Arnaud et de deux guests d’exception : William, chef d’équipe du support technique chez Synology et rien de moins que Leo TechMaker. Leur but, vous faire découvrir les NAS et leurs nombreux avantages.

Jeudi 20 juin, midi : venez découvrir l’univers des NAS Synology avec nos experts

Un peu plus d’une heure, c’est le temps qu’il faudra à Arnaud, William et Léo TechMaker pour vous faire découvrir ce jeudi l’univers de Synology, et plus globalement, des NAS. L’occasion pour vous présenter les modèles phares de la marque, son écosystème logiciel, et quelques applications pratiques, le tout en live et dans la bonne humeur.

Au programme, une découverte de la gamme Bee avec le BeeDrive et la BeeStation, des appareils plutôt destinés au grand public, mais aussi des modèles plus avancés de la gamme DiskStation comme le DS224+ ou le DS723+. Ce live vous permettra aussi de découvrir les solutions de surveillance maison avec les caméras connectées de la marque, en particulier le modèle BC500 et ses fonctionnalités IA.

Vous ne repartirez pas les mains vides !

À live exceptionnel, cadeau exceptionnel. Synology a décidé de gâter l’un ou l’une de nos viewers avec un pack de matériel exceptionnel. Le constructeur a en effet décidé d’offrir un pack « surveillance » complet qui comporte :

un NAS DVA1622, conçu pour la vidéosurveillance assistée par IA ;

deux disques dur HAT3300 – 4T d’une capacité de 4 To pour installer dans le DVA1622 ;

une caméra BC500 avec fonctionnalités IA.

Vous souhaitez remporter ce joli petit lot d’une valeur d’environ 1 400 euros ? Rien de plus simple. Il vous suffit d’assister à notre live et guetter la question que posera Arnaud sur Synology. Attention toutefois, car outre la bonne réponse, c’est la rapidité qui permettra de désigner le vainqueur. Vous savez donc ce qu’il vous reste à faire.