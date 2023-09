Test du Synology BeeDrive : voici le premier SSD externe du spécialiste de la sauvegarde de données

Le leader des NAS Synology lance un petit SSD externe USB-C. À la fois compact et accompagné d'un logiciel riche et facile à prendre en main, c'est un objet qui pourrait vous convaincre.

Synology s’est imposé comme la marque experte du stockage et de la sauvegarde de fichier à domicile grâce à ses excellents NAS faciles à installer et à utiliser. Quand la marque annonce qu’elle se lance dans le marché des SSD externes capable d’être notre « hub de sauvegarde personnel ». On est forcément intéressé.

Fiche technique

Capacité : 1 To, 2 To

Interface : USB Type-C USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s)

Vitesse de transfert : jusqu’à 1050 Mo/s

Dimension : 65 x 65 x 15 mm

Poids : 43 g

Coloris : noir

Le SSD BeeDrive a été donné par Synology dans le cadre de ce test.

Design

On fait difficilement plus simpliste que ce SSD BeeDrive en termes de design. On a devant nous un petit galet de 6 cm de côté que l’on peut très facilement glisser dans n’importe quel sac ou dans sa poche. Il se connecte directement en USB-C à votre appareil, que ce soit un smartphone, un PC ou même une console.

Source : Brice Zerouk – Frandroid Source : Brice Zerouk – Frandroid

Il est uniquement proposé dans ce coloris gris avec un châssis en plastique plutôt basique. Synology ne propose, par exemple, pas un boitier étanche ou avec une promesse forte de résistance aux chocs. La marque se contente d’annoncer une protection contre les chutes de 2 mètres. Il s’agit de toute façon d’un SSD qui se destine avant tout à un usage plutôt bureautique mobile que baroudeur tout terrain.

Logiciel

Grâce à son connecteur USB-C, le SSD BeeDrive peut être utilisé avec un grand nombre d’appareils, mais Synology vous propose surtout de l’associer avec un PC. Une application est proposée directement sur le stockage du BeeDrive, ou disponible sur le site de Synology. Elle est compatible avec Windows 10 et Windows 11 au moment où cet article est rédigé, mais une version macOS devrait être également proposée à terme.

Cette application permet de gérer trois grandes fonctions : la sauvegarde automatique d’une partie de l’ordinateur sur le SSD externe à chaque connexion, la synchronisation d’un dossier entre le BeeDrive et l’ordinateur, pour passer d’une machine à une autre en gardant une synchronisation des fichiers sans passer par le cloud et enfin un mode de transfert avec un smartphone pour sauvegarder automatiquement ses photos.

L’application de Synology est disponible en français et la configuration est assez simple. Les étapes sont correctement guidées pour régler exactement son stockage externe comme on le souhaite.

On apprécie vraiment la simplicité d’utilisation et l’intelligence des fonctions proposées. On comprend facilement que ce SSD pourra remplacer un stockage dans le cloud pour qui souhaiterait passer par un produit plus physique, en gardant la main sur ses données.

En revanche, tout n’est pas parfait. On regrette notamment l’absence d’une option de chiffrement des données avec une protection par mot de passe. Bien sûr, vous êtes libre de passer par un autre logiciel pour effectuer cette tâche, mais c’est une fonction que l’on retrouve de plus en plus avec les stockages externes.

Performances

Pour évaluer les performances de notre SSD du jour, nous l’avons connecté avec le câble USB-C vers USB-C fourni dans la boite. Nous avons réalisé des tests de performance avec un PC sous Windows 11 et un MacBook Air M2.

Windows Mac Lecture séquentielle 1049 Mo/s 653 Mo/s Écriture séquentielle 798 Mo/s 760 Mo/s Lecture aléatoire 95 Mo/s 27 Mo/s Écriture aléatoire 51 Mo/s 8 Mo/s

Sur le Mac nous obtenons des performances en deçà de la promesse du constructeur, à savoir une vitesse de lecture autour des 650 Mo/s et une vitesse d’écriture montant à 760 Mo/s. On parvient à atteindre la vitesse annoncée de 1050 Mo/s seulement sur notre PC sous Windows. Difficile de comprendre d’où vient cette différence de performance, mais sur le papier, Synology commercialise son SSD uniquement à destination de Windows pour le moment.

Le SSD de Synology n’est pas le plus performant du marché, mais il propose un niveau de vitesse tout à fait comparable à ses concurrents directs comme le Samsung T7. Surtout, c’est une vitesse amplement suffisante pour les options de sauvegarde proposée par la marque et pour lequel son produit est pensé.

Prix et disponibilité

Le SSD Synology BeeDrive est disponible à partir de 150 euros pour la version 1 To (165 euros sur Amazon) et 252 euros pour le modèle 2 To.

C’est un prix assez élevé en comparaison des SSD les plus classiques du marché. Celui de Crucial est, par exemple, disponible à 70 euros sur Amazon, alors que le T7 de Samsung est proposé à 90 euros. On peut imaginer que le prix du BeeDrive pourra également baisser à terme, mais pour le moment, son tarif représente un sacré frein à l’achat.