Ce (tout petit) SSD Lexar va changer votre manière d’envisager la sauvegarde de données

Sauvegarder ses données, c’est important. Mais cela peut parfois être compliqué lorsque les appareils à sauvegarder se multiplient. Heureusement, il existe un SSD capable de réunir tous vos périphériques sous la même bannière : le Lexar SL500.

Perdre toutes ses photos parce que son téléphone a décidé subitement de faire un petit plongeon dans l’évier. Dire adieu à des années d’archives parce que le disque dur du PC a rendu l’âme. Voir disparaître des fichiers importants à cause d’un formatage inopportun. Les raisons de perdre tout ou partie de vos données sont multiples et nous ne répéterons jamais assez à quel point il est important de réaliser des back up régulier de tous vos supports de stockage et appareil.

Un processus nécessaire, mais qui peut parfois s’avérer fastidieux lorsque les données sont réparties sur plusieurs appareils, et que leurs formats diffèrent. C’est sans doute avec ces éléments en tête que Lexar, spécialiste du stockage, a créé le SL500. Un SSD portable performant qui embarque dans son petit gabarit tout ce qu’il faut pour fonctionner avec la plupart des appareils que vous utilisez. Un SSD qui profite d’ailleurs des Prime Day pour perdre 25 % de son prix, et dégringoler à 99 euros.

Un SSD qui s’adapte à (vraiment) tous vos appareils

La polyvalence, c’est sans doute la caractéristique la plus intéressante du SL500 proposé par Lexar. La raison ? Une compatibilité étendue à une large gamme d’appareils et d’OS afin de pouvoir rassembler sur un seul et même support toutes les données dont vous pourriez avoir besoin.

Si, comme la plupart des SSD classiques, ce modèle est capable de fonctionner avec un ordinateur (PC ou Mac), il est tout aussi capable de se brancher sur une console de jeu (Steam Deck, ROG Ally, PlayStation, Xbox), certains appareils photo et caméras. Et la liste ne s’arrête pas là, puisque le SL500 est aussi compatible avec les smartphones et tablettes Android, ainsi qu’avec la toute dernière génération d’iPhone.

Lexar a d’ailleurs mis l’accent sur cette possibilité, puisque le SL500 est capable d’accueillir les fichiers ProRes. L’occasion par exemple, d’enregistrer des vidéos en 4K et 60 fps directement sur le SSD, sans passer par la mémoire du téléphone.

Un format compact à emporter partout

Le tour de force réalisé par Lexar ne s’arrête pas simplement à sa capacité à se connecter à différents appareils. Le constructeur a en effet réussi à faire tenir son SSD dans un format extrêmement compact, similaire à celui d’une carte bancaire et une épaisseur inférieure à 5 mm.

Un petit gabarit qui permet au SL500 de se glisser aisément dans une poche ou une pochette afin d’être emporté partout, sans qu’il gêne. Que vous ayez besoin de transférer quotidiennement des données entre votre domicile et votre lieu de travail, ou besoin d’un support de stockage lorsque vous partez sur les routes, le SL500 est fait pour vous.

De bonnes performances et des données protégées de tous les dangers

La réputation des produits Lexar n’est plus à faire. En termes de performances, ce SSD en a dans le ventre. Sa compatibilité avec l’USB 3.2 Gen 2×2 lui permet, sur les appareils compatibles, d’atteindre des vitesses de transferts pouvant atteindre 2 000 Mo/s en lecture et 1 800 Mo/s en écriture. De quoi, par exemple, copier un fichier de 15 Go en un peu plus d’une minute.

La sécurité est aussi un volet extrêmement important pour le constructeur. Outre un châssis en aluminium en une seule pièce pensé pour absorber les chocs physiques, ce SSD bénéficie aussi du système de chiffrement maison Lexar DataShield pour protéger les fichiers qui lui sont confiés.

Généralement vendu aux alentours de 133 euros, le SL500 1 To descend à 99 euros le temps des Prime Day. Comptez 185 euros pour la version 2 To.

Des cartes SD et MicroSD abordables pour l’été

Vous cherchez une carte SD ou MicroSD pour alimenter votre console ou votre appareil photo en vue de l’été ? Pas de problème, Lexar profite aussi des Prime Day pour baisser le prix d’une bonne partie de son catalogue.

La MicroSD Silver Plus 128 Go, dont la vitesse de lecture peut atteindre jusqu’à 205 Mo/s en lecture et 150 Mo/s en écriture, et qui bénéficie d’un classement V30, est par exemple proposée à 17,59 euros.

Son homologue la SD Silver, qui propose des performances et fonctionnalités équivalentes (à l’exception de la vitesse d’écriture qui tombe à 140 Mo/s), est de son côté disponible à 18,59 euros dans sa version 128 Go.