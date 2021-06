Plusieurs utilisateurs de WD My Book Live ont vu l'intégralité de leurs données stockées sur les disques NAS être supprimées à distance dans ce qui semble être un piratage de grande ampleur. Western Digital incite tout le monde à déconnecter d'Internet leur appareil.

Les utilisateurs de disques WD My Book Live sont appelés à couper la connexion Internet de leurs appareils au plus vite. Dans le cas contraire, ils risquent de voir l’intégralité de leurs données stockées dans ces NAS supprimées purement et simplement à cause d’une faille de sécurité.

L’entreprise Western Digital qui commercialise ces disques NAS My Book Live a en effet envoyé un mail à ses clients en assurant qu’une enquête était en cours pour comprendre l’origine du souci et pour le corriger. Toutefois, de nombreux utilisateurs expliquent, paniqués, que la totalité de leurs photos, vidéos et documents en tous genres stockés sur ces appareils ont disparu.

Sur la piste d’un piratage massif

L’une des personnes touchées par cet incident majeur pense avoir trouvé le script coupable de cette suppression massive de données à distance. Tout porte à croire qu’il s’agit d’un piratage massif. C’est d’ailleurs la piste privilégiée par Western Digital.

Western Digital a déterminé que certains appareils My Book Live sont compromis par un logiciel malveillant. Dans certains cas, cette faille a conduit à une réinitialisation d’usine qui semble effacer toutes les données de l’appareil. L’appareil My Book Live a reçu sa dernière mise à jour du firmware en 2015. Nous comprenons que les données de nos clients sont très importantes. Pour le moment, nous vous recommandons de déconnecter votre My Book Live d’Internet afin de protéger vos données sur l’appareil.

Le désarroi des utilisateurs

Hélas, pour les victimes, la nouvelle est évidemment très difficile à encaisser. « Toutes mes données sont parties », écrit un client. « Je suis complètement fichu sans ces données… des années de données », se lamente un autre. « Il est très effrayant et dévastateur que quelqu’un puisse faire une restauration d’usine sur mon disque sans aucune permission accordée par l’utilisateur », se confie un troisième.

Malheureusement, l’espoir n’est pas trop permis : on voit difficilement comme la pléthore de données disparues pourrait être restaurée.