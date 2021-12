De 79,99 à 399,99 euros : quelle liseuse Kobo by Fnac acheter pour les fêtes de fin d’année ?

Si vous aimez la lecture, les nouvelles technologies, et éviter de vous surcharger en voyage, investir dans une liseuse est indispensable. La marque Kobo by Fnac propose un large éventail de liseuses pour tous les profils et toutes les bourses. Mieux encore, la Fnac propose en ce moment une promotion sur la Kobo Nia et vous offre une nouvelle de Lisa Gardner si vous vous laissez tenter par une liseuse Kobo by Fnac. Le moment parfait pour vous aider à découvrir celle qui vous correspond le mieux pour les fêtes de fin d’année.

Si elles ne remplacent évidemment pas le plaisir de lire un véritable livre, les liseuses se sont peu à peu imposées dans notre quotidien. Compactes, capables de contenir l’équivalent de plusieurs bibliothèques et bardées de fonctionnalités fort utiles (lecture dans le noir, prise de note, dictionnaire intégré, etc.), les liseuses sont devenues indispensables pour tout amateur de lecture. Alors que Noël approche à grands pas, nous vous proposons de découvrir une sélection de liseuses Kobo by Fnac, afin de vous aider à découvrir celle qui vous correspond le mieux.

Les liseuses Kobo by Fnac se démarquent grâce à de multiples avantages, en particulier leur compatibilité avec de nombreux formats d’eBooks (ePub et PDF entre autres) et, surtout, l’absence de publicités intégrées, contrairement à de nombreux produits concurrents. La Fnac profite par ailleurs des fêtes de fin d’années pour gâter ses clients. Jusqu’au 2 janvier prochain, vous pourrez en effet obtenir gratuitement On ne meurt que deux fois, une nouvelle exclusive de Lisa Gardner pour tout achat d’une liseuse Kobo by Fnac.

Les valeurs sûres : la Kobo Nia et la Kobo Clara HD

Kobo Nia : la liseuse efficace et accessible en promotion dès le 11 décembre

Si vous souhaitez découvrir le monde des liseuses, la Kobo Nia est la partenaire parfaite. Son écran antireflet de 6 pouces, équipé de la technologie ComfortLight permettant d’ajuster la luminosité pour plus de confort, permet de profiter pleinement des millions de livres proposés sur Fnac.com. Son stockage de 8 Go est capable d’embarquer près de 6 000 ouvrages et son autonomie gigantesque autorise des semaines de lecture avec une unique recharge. Idéal donc pour les lecteurs itinérants.

Autre avantage de la Kobo Nia, son prix. La plus abordable des liseuses Kobo by Fnac s’apprête à le devenir plus encore grâce à une très jolie promotion du 11 au 24 décembre. Proposée actuellement à 99,99 euros, elle perdra 20 euros pour tomber à 79,99 euros.

Kobo Clara HD : découvrez la liseuse plébiscitée par le public

Régulièrement classée parmi les meilleures ventes de liseuses, et très largement plébiscitée par le public, la Kobo Clara HD est une liseuse qui dispose de sérieux atouts dans sa manche. Son grand écran de 6 pouces e-Ink lui permet de s’approcher d’une expérience de lecture identique à celle proposée par des lectures au format papier. Il dispose en outre de ComfortLight Pro, une fonction de luminosité automatique qui s’ajuste pour proposer une lecture confortable en permanence, y compris la nuit, tout en réduisant l’exposition à la lumière bleue. Côté stockage, elle peut compter sur 8 Go, soit l’équivalent de 6 000 eBooks.

La Kobo Clara HD présente aussi l’un des meilleurs rapports qualité-prix du marché puisqu’elle est vendue à 139,99 euros.

Envie de nouveautés ? Découvrez la Kobo Libra 2 et la Kobo Sage

C’est en octobre dernier que Kobo by Fnac a dévoilé deux nouvelles liseuses : la Kobo Libra 2 et la Kobo Sage. Ces deux modèles partagent un certain nombre de caractéristiques :

Écran e-Ink Carta 1200 pour un contraste accru et une fluidité de tous les instants ;

Technologie ComfortLight Pro pour ajuster la luminosité ;

Mode sombre pour lire confortablement dans le noir ;

Stockage de 32 Go pour emporter jusqu’à 24 000 eBooks ou 150 livres audio ;

Connectivité Bluetooth pour écouter vos livres audio avec un casque ou des écouteurs sans fil.

La Kobo Libra 2 se positionne comme une liseuse tout-terrain que vous pourrez aisément transporter avec vous grâce à son étanchéité. Répondant à la norme IPX8, elle pourra même être utilisée dans votre bain sans risque. Elle dispose en outre d’un très bel écran de 7 pouces doté d’un revêtement antireflet sur lequel vous pourrez lire vos livres en mode portrait comme en mode paysage.

La Kobo Libra 2 est disponible dès à présent au prix de 189,99 euros chez Fnac.

La Kobo Sage de son côté, se positionne comme une version plus évoluée de la Libra 2 grâce à son écran de 8 pouces et surtout, sa compatibilité avec le Stylet Kobo, qui vous donnera l’occasion d’annoter, surligner ou bien d’entourer les informations pertinentes lors de vos sessions de lecture. Vous pourrez également créer des cahiers virtuels dans lesquels noter vos réflexions, les convertir en texte dactylographié, et les exporter en PDF très simplement. Vous pourrez aussi les partager en un tournemain grâce au support Dropbox.

Vous pouvez retrouver la Kobo Sage en ce moment chez Fnac pour 289,99 euros..

Kobo Elipsa : découvrez la Rolls des liseuses et ses accessoires

Sortie dans le courant de l’été, la Kobo Elipsa se positionne comme une liseuse haut de gamme qui mise sur sa polyvalence pour convaincre. Avec son gigantesque écran de 10,3 pouces, elle offre une surface de lecture plus que confortable, et ce, quelles que soient les circonstances. En plus de son traitement anti-éblouissement, cet écran dispose de la technologie Carta 1200 E Ink qui lui offre une grande fluidité dans l’affichage des textes et un contraste marqué. La fonction ComfortLight est aussi présente afin de pouvoir lire et écrire dans le noir le plus complet.

Car oui, le grand atout de cette Elipsa réside sans aucun doute dans le fait qu’elle se double d’un outil de prise de notes très complet. Grâce au Stylet Kobo, vous pourrez annoter, surligner ou griffonner ce qui vous passe par la tête durant vos lectures. Vous pourrez aussi créer des cahiers pour y ranger vos idées, que ce soient des textes manuscrits ou des dessins. La fonction de reconnaissance de texte vous permettra même de transformer vos notes manuscrites en textes dactylographiés que vous pourrez exporter en PDF.

La Kobo Elipsa avec 32 Go de stockage est disponible dans un pack regroupant bien évidemment la liseuse, mais aussi deux accessoires. D’un côté, le Stylet Kobo qui vous permet de prendre des notes. De l’autre, la SleepCover qui sert à la fois à protéger votre liseuse lorsque vous ne l’utilisez pas, mais aussi de support ajustable pour un confort optimal. La Kobo Elipsa est vendue en exclusivité à 399,99 euros sur fnac.com.