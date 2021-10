Pour faire des économies d’énergie, le chauffage connecté vient à votre secours

Avec le froid qui va progressivement s’installer, vient le moment de rallumer le chauffage. Qu’il soit électrique, au fioul ou au gaz, c’est souvent la facture qui prend un coup de chaud. Pourtant, des solutions existent pour faire des économies intéressantes.

Le contrôleur eCosy s’installe sur votre radiateur électrique // Source : KonyksL’hiver approche et il va falloir remettre le chauffage. C’est à ce moment-là que votre facture d’énergie a tendance à repartir sérieusement à la hausse, que vous soyez tout électrique ou au gaz.

Les objets connectés permettent désormais de faire des économies importantes sur le sujet en offrant la possibilité de piloter vos appareils à distance ou depuis votre canapé, via une application, afin d’ajuster la température ou encore de programmer leur mise en route. Netatmo, Tado°, Google avec son thermostat connecté Nest, ou encore Somfy et même Bosch proposent des solutions en ce sens.

Le chauffage, une facture à près de 1700 euros par an

De manière générale, c’est un thermostat connecté à votre chaudière au gaz, au fioul ou électrique (parfois même à votre pompe à chaleur) qui va faire l’essentiel du travail en régulant la température du chauffage à votre convenance grâce généralement à votre smartphone ou à un module disposé dans la pièce principale (connexion radio, filaire ou wifi). Le but est autant de vous aider à faire des économies sur la facture en ne chauffant pas inutilement que de procurer un certain confort dans la maison.

Selon une étude d’Effy, les ménages français ont dépensé près de 1700 euros en moyenne en 2020 pour se chauffer. Si le chauffage au bois permet de sérieuses économies, le choix de l’électrique est souvent assez impactant sur le budget (1777 euros/an). Pour remédier à cela, vous pouvez installer un thermostat connecté (entre 100 et 250 euros) qui gérera l’ensemble e la maison ou des vannes thermostatiques plus simples à installer (environ 50 à 90 euros) sur vos radiateurs pour piloter individuellement la température selon la pièce et vos besoins. Dans la majorité des cas, il vous faudra ajouter un pont de connexion à votre chaudière ou à vos vannes pour les contrôler depuis le smartphone.

C onnecter son radiateur électrique

L’autre solution consiste aussi à avoir recours à des modules qui se branchent directement sur votre radiateur électrique pour le rendre connecté. Si vous avez un appareil du groupe Muller (Campa, Noirot…), vous pouvez même changer votre ancien module de contrôle non connecté pour un nouveau plus moderne et connecté sans changer votre radiateur. Nous avions testé la solution Heatzy Pilote qui permet notamment de prendre le contrôle de votre chauffage électrique, mais un seul module pilote un seul radiateur.

Konyks lance à son tour une solution pour connecter les radiateurs électriques. La jeune entreprise toulonnaise dévoile eCosy, un contrôleur qui se branche sur votre radiateur à l’aide du fil pilote de l’appareil et prend l’apparence d’un petit boîtier avec contrôles tactiles. Il permet alors de fixer la température désirée, de choisir l’un des modes confort proposés ou le mode hors gel voire un mode économie.

Il suffit de connecter eCosy au wifi de la maison et de télécharger l’application Konyks. Une fois paramétré, votre radiateur connecté peut être géré même à distance. Vous pourrez baisser la température en votre absence, planifier des températures selon le jour ou le moment, couper le chauffage s’il n’y a personne ou bien le redémarrer avant votre arrivée. Et l’ensemble peut se contrôler de la voix avec Amazon Alexa ou Google Assistant.

Le contrôleur eCosy de Konyks est d’ores et déjà disponible à 54,90 euros l’unité sur le site de Konyks ou auprès de revendeurs partenaires comme la Fnac, Darty, Boulanger, LDLC et Amazon.