Il est temps de faire des économies avec l’un de ces thermostats connectés en promotion

Les prix du gaz et de l'électricité sont en pleine augmentation et il devient plus que nécessaire de maîtriser sa consommation énergétique. Dans ce sens, nous vous avons aujourd'hui sélectionné trois thermostats connectés — en passant par Nest, Tado° et Netatmo — que nous recommandons pour leur qualité, mais aussi pour leur prix actuellement en promotion.

Si vous avez remarqué que votre facture d’énergie a augmenté alors que vous n’avez pas changé vos habitudes de consommation, c’est normal. Enfin, normal dans le sens où les prix ont tout simplement explosé ces derniers temps. On vous donne déjà quelques conseils dans un article dédié, mais le plus simple reste de savoir maîtriser sa consommation énergétique au quotidien pour faire de réelles économies, et pour cela l’achat d’un thermostat connecté n’est pas du tout dénué de sens.

Les marques sont nombreuses dans ce domaine. Nous avons alors fait le tri pour choisir aujourd’hui trois thermostats connectés, d’une part parce qu’ils sont en promotion et d’autre part parce que nous les recommandons dans notre guide d’achat.

Top 3 des thermostats connectés en promo

Le thermostat Tado° à -37 %

Le produit Tado° est le moins cher de cette sélection. Il est vendu dans un pack incluant le thermostat connecté et le pont de connexion obligatoire, un peu comme Philips Hue avec ses ampoules connectées. Il est assez simple à installer, se contrôle à distance via un smartphone Android ou un iPhone et propose des tas de fonctionnalités automatiques pratiques pour faire des économies, notamment grâce à la géolocalisation qui gère la consommation en fonction de la position géographique du smartphone.

Notez qu’il est compatible avec 95 % des systèmes de chauffage ainsi qu’avec Google Assistant, Amazon Alexa, IFTTT et Apple HomeKit.

Le thermostat Netatmo à -8 %

Netatmo propose un thermostat connecté haut en couleur avec un design très moderne qui se contrôle lui aussi à distance via un smartphone Android ou un iPhone et propose même une fonctionnalité avec Facebook Messenger. Il peut également s’adapter à la température extérieure et prendre en compte l’isolation de l’habitat et les habitudes de vie pour optimiser son programme. Concernant l’installation de l’appareil, la marque promet que vous pouvez le faire vous-même très facilement en une heure top chrono.

Ce thermostat intelligent est compatible avec les chaudières au gaz, au fioul, au bois, ainsi qu’avec les pompes à chaleur, et sans oublier Apple HomeKit, Amazon Alexa et Google Assistant pour les commandes vocales.

Le thermostat Google Nest Learning à -12 %

Le Google Nest Learning est le meilleur de sa catégorie. Il intègre un écran couleur LCD dans un format arrondi, très pratique pour avoir accès à différentes informations d’un simple coup d’œil. Comme les deux autres, il est possible de contrôler facilement la température à distance depuis son smartphone (iOS et Android). Le thermostat est équipé de multiples capteurs qui mesurent la température en temps réel du domicile, le taux d’humidité, les mouvements et la lumière ambiante en vue d’établir une température idéale. De la même façon, il enregistrera toutes les modifications de température afin de cibler les préférences de l’utilisateur et de s’autoprogrammer par la suite.

Ce thermostat connecté est utilisable avec les chaudières mixtes, les préparateurs d’eau chaude sanitaire, les chaudières système, les pompes à chaleur, les systèmes multizones, les systèmes de chauffage OpenTherm et les systèmes à planchers chauffants hydrauliques. Il propose également des fonctionnalités bienvenues comme « Auto-absence » qui gère la production d’eau chaude et la température différemment lors d’absences programmées. Il est d’ailleurs logiquement compatible avec Google Assistant, mais aussi avec Amazon Alexa.

