Surveillez la santé de votre chien avec ce collier connecté

Avec Smart Dog Collar, Invoxia se targue de lancer un collier connecté, qui comme l’Apple Watch pour les humains, suivra au quotidien l’activité physique de votre chien et pourra en plus vous aider à prévenir certaines pathologies graves.

La France est l’un des pays européens avec le plus grand nombre d’animaux domestiques. De plus, il est également l’un de ceux qui dépensent le plus pour leur bien-être et santé. Or, il a été observé (source : étude Epic Trial) que sur dix chiens reçus en consultation vétérinaire, 10 % souffrent de maladies cardiaques et 20 % de maladies respiratoires (bronchite, œdème pulmonaire, toux du chenil…).

Or si elles sont souvent inéluctables, ces pathologies peuvent être anticipées avec un suivi régulier. C’est là que Invoxia intervient avec son Smart Dog Collar, un objet connecté pour chien capable de suivre l’activité de son chien, de le géolocaliser et surtout de mesurer avec précision ses principales constantes médicales.

Smart Dog Collar : une Apple Watch pour chien ?

Le Smart Dog Collar ne se présente pas sous la forme d’une tocante à glisser à la patte de son chien ou d’un encombrant module à accrocher à son collier. Pour réussir à s’adapter à un maximum de chiens, Invoxia a conçu un collier ajustable (tour de cou de 30 à 65 cm) qui embarque toute une série de capteurs.

Une conception qui offre deux avantages, un produit qui ne gêne pas le chien et le collier étant au plus près de la peau, les mesures prises sont le plus précises possible. Le Smart Dog Collar propose quatre types de suivis de données.

Le suivi avancé de la signature cardiaque qui modélise une représentation 2D du système cardio-pulmonaire. Cette technologie permet de détecter les signes annonciateurs de maladies et de stress.

Le suivi de la fréquence cardiaque et respiratoire est important pour prévenir les problèmes cardiaques ou nous alerter sur une baisse de forme liée, ou non, à une pathologie.

Le suivi d’activité et du sommeil, qui en plus de surveiller les activités quotidiennes de votre animal (temps de marche, de course, score de sommeil, nombre de repas, grattages, aboiements…), permet de détecter une baisse de vitalité ou d’appétit, qui peut être liées à des problèmes cardiaques ou des pathologies dermatologiques.

Enfin, le collier propose un suivi GPS en temps réel. Il exploite le réseau L-TEM (réseau mobile basse consommation) pour une géolocalisation précise de son animal, même en intérieur. Ce réseau couvre actuellement 98 % de la population. De plus, le collier intègre en plus un buzzer pour vous aider à le retrouver s’il se cache à proximité de vous.

Selon le constructeur, Smart Dog Collar permet de suivre la santé des chiens avec une précision proche de celles des examens réalisés chez un vétérinaire. Avec ici une plus-value non négligeable, le suivi est continu. Mais à moins d’être vétérinaires, toutes ces données n’ont que peu de signification. Invoxia compte donc sur son app Smart Dog Collar disponible sur IOS et Android. Elle vous donne des résumés des différentes mesures, vous alerte en cas de résultats suspects et surtout permet de partager le suivi avec son vétérinaire. L’objectif étant ici de réagir aux premiers symptômes et de faciliter le suivi des maladies déjà déclarées.

Toujours selon Invoxia, il est alors possible de prolonger la vie de son fidèle compagnon de 160 %, soit un 15 mois de vie en plus. Si cela se vérifie dans la durée, bien des propriétaires de chiens leur en seront éternellement reconnaissants.

