Une boule de lumière et des stores contrôlés par Thread

Eve Home continue d'actualiser son catalogue d’objets connectés pour y intégrer progressivement Thread et Matter. Pour préparer les beaux jours, le constructeur propose deux mises à jour matérielles, le nouveau Eve Flare, un luminaire sans-fil d’extérieur, et l'Eve Shutter Switch, une télécommande pour volets roulants.

Eve Home est une marque allemande spécialisée dans la maison connectée. Son champ d’action va du robinet de jardin, aux ampoules, en passant par la multiprise, les luminaires et même les commandes pour volets roulants. Une large gamme que le constructeur met au goût du jour en y intégrant Thread pour commencer, Matter n’étant plus très loin.

Eve Shutter Switch pour de l’ombre automatisée

Derrière son apparente banalité, l’Eve Shutter Switch permet de contrôler ses stores et volets roulants depuis son mobile. Il suffit de remplacer la télécommande murale existante, ce qui ne prendra pas plus de cinq minutes, connexion électrique incluse. Elle embarque le Bluetooth et se révèle compatible Thread, à la différence de la première génération.

Pour en profiter, il suffira de lancer l’appairage avec votre smartphone. La connectivité permettra ensuite de programmer un planning précis d’ouverture et de fermeture de vos stores. Il sera même possible de l’adapter en fonction du niveau d’ensoleillement, de la température extérieure ou s’il se met à pleuvoir. Vous pourrez bien sûr contrôler à distance l’ouverture et la fermeture si vous disposez d’un Hub compatible Thread.

Eve Flare, la bulle lumineuse

Ce luminaire nomade en est à sa seconde génération et reprend sans surprise des caractéristiques proches de son aïeul. Nous retrouvons donc le design sphérique de 25 cm de diamètre avec une surface blanche et lisse. Allumez l’Eve Flare et elle vous offrira un éclairage pouvant atteindre les 90 lumens, ce qui en fait principalement un éclairage d’appoint. Cela n’est pas un défaut, car elle est pensée pour être nomade et se transporter très facilement d’une pièce à l’autre de votre domicile.

Elle saura également vous accompagner dans vos extérieurs, sa certification IP65 lui permettant de résister aux intempéries même en fonctionnement. Elle dispose d’une large palette de couleur et d’intensité pour créer un éclairage d’ambiance totalement personnalisé. Le constructeur promet pour sa part une autonomie de plus de six heures et, idée astucieuse, elle est livrée avec un socle de recharge sans fil.

Eve pour HomeKit Télécharger Eve pour HomeKit gratuitement

Les deux produits sont compatibles avec Thread pour HomeKit, ce qui vous oblige à posséder auparavant une Apple TV 4K de deuxième ou de troisième génération ou un HomePod 2.0 ou encore un HomePod mini. Il faudra attendre la future mise à jour Matter pour en profiter avec d’autres écosystèmes comme Android, Google Home ou Amazon Alexa.

L’Eve Shutter Switch et l’Eve Flare sont disponibles dès maintenant au prix de 99,95 euros chacun.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.