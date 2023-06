Anker Solix : une station solaire Plug&Play pour produire votre électricité depuis votre balcon

Anker se lance sur le marché des stations solaires Plug & ; Play dédiée à l’autoconsommation. Avec son Anker Solix, le constructeur propose une nouvelle famille de produits qui se positionne dans le haut de gamme et qui affiche de grandes ambitions.

Anker propose déjà de nombreux panneaux photovoltaïques, mais ils sont surtout pensés pour alimenter ses stations électriques. Le constructeur passe à la vitesse supérieure avec sa nouvelle gamme Anker Solix, sa première proposition de station solaire Plug&Play dédiée à l’autoconsommation.

Anker Solix

L’électricité solaire est certainement l’une des énergies renouvelables les plus faciles à mettre en œuvre par le grand public. Selon l’ADEME, il existe en France un réservoir de 350 GWh de surface urbaine qui pourrait servir à produire de l’énergie solaire. La crise énergétique et la prise de conscience écologique donnent un coup de fouet à la production domestique. À côté des panneaux classiques qui s’installent sur les toitures des maisons, il existe les stations solaires Plug & Play.

Leur concept est simple, un panneau solaire pensé pour s’installer au sol ou sur un balcon. Il s’accompagne d’un micro-onduleur qui va transformer l’énergie solaire en électricité et l’injecter dans votre réseau électrique par une prise. Cela permet de générer des économies non négligeables, même à partir d’un petit balcon. Exactement ce que propose la gamme Anker Solix qui comprend deux déclinaisons.

L’Anker Solix RS40 qui affiche des mensurations de 172,2 x 113,4 x 3,5 cm pour 20,5 kg pour une puissance de 415 Wc et une efficacité de 21,3 %.

L’Anker SOlix RS40P est un peu plus haut de gamme avec une surface d’un beau noir uni et des caractéristiques techniques plus intéressantes : 440 Wc et une efficacité énergétique de 23 %. Ses dimensions sont proches du RS40 (170,6 x 113,4 x 3,5 cm), il est juste un peu plus lourd avec 22 kg sur la balance.

Chacun est accompagné d’un onduleur de 600 W et inclut tous les éléments nécessaires au montage, même les outils. Le ou les panneaux peuvent s’installer au sol ou sur un balcon. Comptez 799 euros pour un RS40 avec accessoires et supports, 1 249 euros pour deux panneaux RS40 et donc 830 Wc. Le RS40P est facturé à 999 euros avec accessoire et support, 1 649 euros pour deux panneaux soit 880 Wc.

Anker garantit le micro-onduleur pendant 10 ans, les cellules des panneaux pendant 12 ans pour le RS40 et 15 ans pour le RS40P. Il assure également 30 ans de garantie de performance à 88 % du rendement initial pour le modèle RS40P. Une offre complète qui se situe dans le haut de gamme du secteur et qu’il nous tarde de tester.

