Cinq objets, connectés ou non, qui vont vous changer la maison

La maison est une source infinie d’inspiration, et que s’ajoute la connectivité, ou non, cet IFA 2023 apporte son lot de concepts et de produits originaux. Nous en avons dégoté cinq qui pourraient changer votre vie domestique.

Le moindre objet qui se trouve dans votre maison est le fruit de longues réflexions et de traditions parfois bousculées par l’innovation. Si l’IFA 2023 regorgeait de produits pour la maison, difficile pourtant de réinventer la roue. Nous avons pourtant trouvé des produits pratiques ou originaux qui ont réussi à marquer leur différence. Voici les cinq objets que vous voudrez bientôt chez vous !

Le vin connecté pour tous

La Sommelière ECS81.2Z est la nouvelle création du constructeur français et leader de la cave à vin connectée. Elle prend la forme d’un très bel écrin de métal et de bois, qui propose deux compartiments avec gestion de la température indépendante.

Ainsi, vous pouvez en sortir des vins à deux températures de dégustations différentes en même temps. Un délicat éclairage permet de mettre en avant vos plus belles bouteilles. N’espérez pas d’éclairage LED multicolore, nous avons ici une lumière blanche et chaleureuse.

Coté connectivité, température, éclairages, alarmes, les paramètres de la cave à vin sont nombreux et surtout tous disponibles sur l’application iOS ou Android. Elle peut se lier à l’application Vinotag, ce qui permet une gestion en temps réel de votre cave. L’accès à de nombreuses informations sur les vins stockés se fait d’un appui et vous serez même alerté quand une de vos bouteilles atteint la période optimale de dégustations. Elle se décline en trois versions, la ECS31.2Z à 599 euros (29 bouteilles), la ECS51.2Z (49 bouteilles) et la ECS81.2Z (75 bouteilles).

Le four à bois électrique

Le Ninja Woodfire affiche une jolie couleur cuivrée pour habiller un design qui s’inspire de ceux des fours à pizza. La pierre est remplacée par le métal et le bois par deux grills électriques. Ces derniers permettent d’atteindre des températures allant de 40 °C à 370 °C. Sur le côté droit, vous pouvez voir un fumoir intégré qui brûle des granulés de bois naturel.

Les flux d’air doivent assurer une diffusion des saveurs fumées au cœur des aliments. Ce four est pensé pour un suage en extérieur pour profiter de votre terrasse ou jardin, tout en cuisinant. Les pizzas sembleront sortir d’un four traditionnel à bois, les rôtis et poissons pourront mijoter et vous n’aurez pas à quitter vos convives pour surveiller la cuisson. Un produit ludique, qui apporte des saveurs plus rustiques sans avoir besoin d’être au grand air.

Robot piscine solaire

S’il peut faire penser à un véhicule solaire futuriste, l’Aiper Surfer S1 est avant tout un robot nettoyeur de piscine sans fil. Carrossé comme un multicoque, il va littéralement surfer sur l’eau de votre piscine pour capturer les feuilles et tout autre résidu solide qui reste en surface. Vous pourrez le contrôler comme un bateau radio commandé ou simplement le laisser travailler seul pendant que vous vous prélassez.

Il est très silencieux, avec ses roues à palettes motorisées alimentées par l’énergie solaire. Aiper promet jusqu’à 10 heures de nettoyage en toute tranquillité grâce à ses colonnes anti-échouage, qui l’empêchent de rester coincé, et ses deux capteurs à ultrasons qui détectent et évitent les obstacles, de la bouée aux parois de la piscine. Il peut même s’autonettoyer !

Cuisson assisté par l’IA

Si Samsung a déjà lancé un four connecté avec une caméra, c’est bien Haier avec son concept BioniCook qui le rend pratique. Ainsi, le four est équipé d’une caméra, associée à une large base de données, qui peut identifier plus de 50 ingrédients et produits.

Une fois l’ingrédient repéré, sur l’écran du four ou de l’application Haier hOn, apparaît des recettes, des conseils de cuisson. Si vous souhaitez vous lancer, vous n’avez qu’à suivre les pas-à-pas à l’écran. BionicCook ne s’arrête pas là, avec la possibilité de réaliser plusieurs recettes et en communiquant avec une plaque à induction BionicCook parfaitement synchroniser le service.

Blender de poche

Que ce soit pour faire de la glace pilée, réaliser des milkshakes ou des cocktails de fruit, de légumes, le blender est dans la vie de tous ceux qui aiment préparer des produits frais. Avec le Ninja Blast, nous avons la première solution nomade pour déguster des boissons mixées en dehors de chez soi. Au bureau, comme à la salle de sport, durant un pique-nique, ou dans votre canapé, la lame en acier inoxydable permet de mixer presque tout et même la glace.

Son bol permet de créer 530 ml de boissons onctueuses d’un simple appui et il offre même un bec verseur pour boire directement au blender. Il se lave au lave-vaisselle et encore mieux propose un mode auto-nettoyage en mixant pendant 30 secondes de l’eau avec une goutte de liquide vaisselle.

Si certains de ces objets paraissent gadgets, ils correspondent surtout à une tendance très marquée qui est celle de la spécialisation. Ils répondent à des besoins qui semblent iconoclastes pour certains et sont « vitaux » pour d’autres. La maison, connectée ou non, n’a donc pas fini de nous étonner, de nous faire sourire et surtout de nous aider à mieux vivre notre quotidien.