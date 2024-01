Fibre optique : cette petite nouveauté va faciliter la vie des abonnés

Voilà un changement chez les opérateurs qui va faciliter les démarches de changement d'abonnement fibre. Depuis le 1er janvier, votre identifiant PTO est plus accessible.

Le changement d’année est l’occasion pour le législateur d’acter certains changements dans le pays, par exemple, concernant le permis de conduire ou les voitures électriques. C’est aussi le cas de l’Arcep pour le marché des télécoms en France.

En l’occurrence, l’Arcep prévient d’un changement effectif chez les quatre opérateurs commerciaux nationaux que sont Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free, depuis le 1er janvier 2024.

La référence de le prise PTO devient plus accessible

Si vous avez un abonnement à la fibre optique, vous avez sans aucun doute un boitier chez vous avec un numéro de référence. Il s’agit de l’identifiant de la prise de terminale optique ou PTO. En quelque sorte ce qui remplace la bonne vieille prise téléphonique du réseau cuivre.

Ce boitier blanc permet de relier en fibre votre logement avec le réseau de l’opérateur. L’identifiant est nécessaire pour mieux cerner l’éligibilité et faire un changement d’abonnement d’un opérateur vers un autre. Or il est parfois difficile de retrouver cet identifiant.

Désormais, comme le précise l’Arcep, il est présent sur la facture mensuelle de votre opérateur fibre. L’identifiant doit également apparaitre sur votre espace client en ligne.

Les meilleures box internet Fibre Bbox fit Fibre Débit jusqu'à 400 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 110 destinations 18.99€ 32.99€ 2 mois offerts Découvrir ADSL, Fibre Freebox Pop Débit jusqu'à 5 Gb/s 220 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 110 destinations 29.99€ 39.99€ Pendant 12 mois Découvrir Fibre, Câble RED box Fibre Débit jusqu'à 500 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations 24.99€ Un mois offert Découvrir Toutes les box internet

Avec ce petit changement, il sera plus simple pour chacun de procéder à la résiliation et à la souscription d’une offre plus intéressante chez un autre opérateur.