Ces robots de piscine Aiper n’ont pas peur de la saleté

Que ce soit pour nettoyer une piscine en profondeur ou simplement l’entretenir, un robot peut s’en charger à votre place. Encore faut-il trouver le bon. Cela tombe bien, le spécialiste des aspirateurs de piscine sans fil Aiper propose une sélection de machines particulièrement efficaces, à un prix particulièrement doux pour leur lancement.

Bien choisir un robot de piscine repose sur deux critères : le budget et le type de piscine dans lequel il évolue. Quand Aiper, spécialiste du domaine, lance une série de remises exclusives sur des robots de piscines, alors l’importance du premier point diminue grandement. Quant au second, la diversité des machines en promo du constructeur permet de répondre à tous les besoins.

Le Aiper Scuba S1, pour une propreté optimale

La grande spécialité de la marque Aiper, c’est de concevoir des robots nettoyeurs de piscine sans fil. Le principe est simple : vous allumez l’appareil, vous le plongez dans la piscine et vous le récupérez quand il a terminé. Aiper s’est par ailleurs efforcé à rendre ses appareils efficaces dans leur entretien d’un bassin.

Le nouvel Aiper Scuba S1 est l’exemple même de cette stratégie. Ce robot de piscine sans fil est ainsi capable de nettoyer en profondeur un bassin de 150 m². Et ce, qu’il soit rectangulaire, rond, en forme de rein ou avec une surface inédite.

Surtout, il ne se contente pas d’entretenir seulement le fond de la piscine : sa puissance d’aspiration de 265 L/min et ses chenilles en caoutchouc lui permettent de se déplacer sur les parois du bassin, et ainsi les garder propres. D’autant que sa brosse en silicone récupère facilement les petits débris et les feuilles en suspension. Et avec un bac de récupération de 3,5 L, le robot peut enchaîner les sessions de ménage sans avoir besoin d’être vidé après chaque passage.

Pour se déplacer, le Aiper Scuba S1 s’appuie sur la technologie de navigation Wavepath 2.0. Alliant capteurs d’accélération et d’inertie à pléthore d’algorithmes, celle-ci s’assure que la machine couvre dans sa totalité la surface à nettoyer. L’utilisateur dispose d’ailleurs de quatre modes d’entretien différents, à savoir : automatique, mur, sol et éco.

Si le premier offre un nettoyage complet et les deux suivants se concentrent sur des zones spécifiques, le dernier, lui, lance des sessions de 45 min toutes les 48 heures. L’entretien est donc continu et ne nécessite qu’un rechargement hebdomadaire.

Habituellement vendu 699,99 euros, le Aiper Scuba S1 profite d’une remise de 120 euros avec le code PR120, ce qui fait tomber son prix à 579,99 euros pendant les prochains jours.

Le Aiper Scuba S1 Pro, le nettoyage de fond en comble

Version musclée du S1, le Aiper Scuba S1 Pro reprend toutes les caractéristiques de son petit frère et va plus loin. Déjà, il est capable d’entretenir des piscines allant jusqu’à 200 m². Là encore, quelle que soit la forme ou le matériau utilisé (béton, vinyle, fibre de verre, carreau de mosaïque).

Si la mouture classique tire sa puissance de trois moteurs, le Aiper Scuba S1 Pro embarque quatre moteurs sans-balai (c’est-à-dire sans charbon, et donc plus économe en énergie). Avec un duo de moteurs dédiés uniquement à l’aspiration, il dispose d’une colossale puissance d’aspiration de 379 L/min et peut récupérer des particules allant jusqu’à 3 µm. Sachant qu’un cheveu mesure en moyenne 50 µm, autant dire que rien ne lui échappe.

Capable de laver le sol aussi bien que les murs, le robot peut compter sur un capteur infrarouge supplémentaire pour détecter et éviter les obstacles. Chose rare, il est même apte à nettoyer horizontalement la ligne de flottaison de votre piscine. Une première dans le domaine.

Côté autonomie, il peut enchainer jusqu’à 180 minutes de ménage par charge. Il ne lui faut ensuite que 4 heures pour récupérer l’intégralité de sa batterie.

L’autre différence de taille avec le S1 classique est le contrôle à distance. En effet, l’usager peut piloter le Aiper Scuba S1 Pro depuis l’application Aiper dédiée.

Aussi performant soit-il, le Aiper Scuba S1 Pro bénéficie aussi de réduction actuellement. Ainsi, le constructeur baisse le prix du robot, qui est à seulement 999,99 euros au lieu de 1 499,99 euros avec le code PR400.

Le Aiper Surfer S1, le robot endurant

S’il ne fait pas de vagues, le Aiper Surfer S1 n’en reste pas moins un robot d’entretien efficace. Se déplaçant uniquement en surface, il se charge de garder continuellement la piscine dans un état impeccable. Son intervention rapide empêche, en effet, aux feuilles mortes et autres petits débris de sombrer, et ainsi salir l’intégralité du bassin.

L’appareil peut intervenir pendant 12 heures en une seule charge, quelle que soit la taille de la piscine. Son grand bac à débris de 5 L peut accueillir tout type de saleté, tout en évitant à l’utilisateur de devoir le vider après chaque passage.

Comme pour le Aiper Scuba S1 Pro, une application smartphone permet de piloter manuellement la machine au besoin, de surveiller l’état de charge du robot ou de modifier ses paramètres de nettoyage.

En temps normal, le Aiper Surfer S1 est proposé au tarif de 549,99 euros. Cela dit, le constructeur applique une remise de 80 euros ce qui fait dégringoler son prix à 459,99 euros.