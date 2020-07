Alors que Free a présenté cette semaine sa Freebox Pop, dont on peut retirer le répéteur Wi-Fi ou le Freebox Player, la box TV de votre offre d'accès à Internet est-elle vraiment indispensable ? C'est notre sondage de la semaine.

Cette semaine, Free a dévoilé sa toute dernière Freebox, la Freebox Pop. Une offre qui a l’originalité de comprendre trois appareils différents. On retrouve ainsi les traditionnels Freebox Server et Freebox Player — cette fois sous Android TV — mais également un répéteur Wi-Fi développé en interne par l’opérateur.

Outre les nouveautés logicielles et matérielles de cette offre Freebox Pop, l’opérateur a également mis l’accent sur son aspect écologique. Il faut dire que les boîtiers sont plutôt compacts, ce qui signifie que les cartons prennent assez peu de place, mais c’est surtout l’offre à la carte qui peut intéresser. En effet, si Free propose ces trois boîtiers dans son offre, à un prix de 29,99 euros par mois la première année, puis de 39,99 euros, il est possible de n’en prendre qu’un ou deux pour celles et ceux qui le souhaiteraient.

L’exemple typique est celui d’un petit studio parisien. Si le Freebox Server et le Freebox Player peuvent être intéressants, c’est moins le cas du répéteur Wi-Fi, compte tenu de la faible surface à couvrir. Plutôt que de s’encombrer d’un appareil dont on ne se sert pas, il est donc possible de le mettre de côté.

Une box TV est-elle toujours indispensable

C’est dans ce contexte qu’on en arrive donc à notre question de la semaine. En effet, cela signifie également que le Freebox Player est lui aussi en option. Il faut dire que tout le monde ne regarde pas la télévision, ou que la TNT peut suffire sur son téléviseur, souvent doté en plus d’un système connecté. D’où notre sondage de la semaine : La box TV est-elle indispensable dans votre offre fixe ?

Chargement La box TV est-elle indispensable dans votre offre fixe ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Non, je regarde la TV autrement

Non, je n'ai même pas de box TV

Oui, parce que je n'ai pas de prise TNT

Oui, j'utilise toutes les fonctionnalités

Comme toujours, n’hésitez pas à développer votre avis en commentaires. Nous mettrons l’article à jour en fin de semaine prochaine avec les résultats.