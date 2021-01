Emma Motion : le matelas devient connecté, bourré de capteurs et piloté par de l’IA

Emma vient de présenter un curieux produit : un matelas connecté nommé Motion. Celuiu-ci est capable de récupérer des données pour améliorer la qualité de notre sommeil.

Dans la vie d’un journaliste dédié aux nouvelles technologies, tester des matelas ne fait normalement pas partie des missions. Mais voilà, nous sommes en 2020 et tout est devenu connecté… même les matelas. L’entreprise allemande Emma est spécialisée dans la literie. La marque vend exclusivement ses matelas en ligne avec des conditions de livraison et d’essai très avantageuses : « 100 nuits pour tester nos matelas ». Eve, Tediber, Hypnia, Kipli… la formule n’est pas unique sur le marché.

Emma Motion : un concentré de plusieurs technologies

Le sommeil intéresse d’ailleurs depuis longtemps le monde de la Tech, les montres connectées, mais aussi des produits spécialement conçus pour suivre la qualité de votre sommeil comme le Sleep Analyzer de Withings. La marque Emma vient d’annoncer son tout nouveau produit nommé Motion. C’est un matelas qui introduit quelques nouvelles technologies connectées.

Ce matelas fait 34 centimètres d’épaisseur pour 45 kilogrammes, il a été annoncé en deux tailles (90 x 200 cm, 80 x 200 cm). Sa particularité est d’intégrer une puce nommée Inifinite AI Sensor Mat (360 capteurs de pression) qui récupère des données de la position de notre corps. Ces données sont ensuite transmises à la fois à des composants nommés Motion Fields qui vont ajuster différents paramètres du matelas pour améliorer la qualité de votre sommeil. D’après Emma, il est important de veiller à ce que la colonne vertébrale soit toujours alignée. Il s’agit donc d’un système qui comprime et décomprime les composants à base de mousse pour apporter un soulagement ou un soutien.

De plus, les données sont envoyées sur votre smartphone pour vous fournir une analyse de la qualité de votre sommeil, mais aussi paramétrer le fonctionnement automatique du matelas.

Emma semble avoir privilégié une approche ludique de la visualisation de ces données contrairement à d’autres produits orientés santé. Vous pourrez donc avoir des scores qui vous permettront d’ajuster l’ergonomie du matelas. De plus, vous aurez également les données classiques telles que la durée et le rythme de votre sommeil. Pour rappel, le sommeil est constitué de plusieurs cycles successifs qu’il est facilement possible d’analyser grâce à des capteurs. Enfin, ce matelas est capable de réguler votre température avec un système de dissipation de chaleur passif qui fonctionne avec des particules de graphite conductrices de chaleur dans la mousse.

Il manque encore quelques détails sur l’Emma Motion, mais force est de constater que ce matelas innove. Étant donné qu’un matelas est garanti 10 ans avec une durée de vie bien supérieure à (presque) tous les objets connectés de notre quotidien, nous nous interrogeons sur le support de ces technologies connectées dans le temps. Nous sommes néanmoins curieux de mesurer les bienfaits de telles technologies sur la qualité de notre sommeil.

L’Emma Motion sera en vente dès le 22 janvier 2021 en France et aux Pays-Bas. Il sera lancé plus tard en Suisse, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Son prix de vente n’a pas été communiqué pour le moment.