Pour le Black Friday, Dyson sèche les prix de ses meilleurs aspirateurs, sèches-cheveux et ventilateurs

Jusqu’au 27 novembre, Dyson propose la totale : un air pur, des cheveux impeccablement coiffés et un sol rutilant. Le tout avec des réductions allant jusqu’à 200 euros.

L’automne est une période compliquée. Avec le froid, vous aérez moins, et factuellement, la poussière s’accumule plus facilement dans votre intérieur. Pire, la pluie revient (fort), et vos cheveux ont cessé toute coopération. Pendant la période du Black Friday, Dyson propose d’adoucir un peu la peine de cette période morose avec des réductions conséquentes sur ses meilleurs produits. Sont ainsi proposées les réductions suivantes :

Qui plus est, jusqu’au 24 novembre prochain, le code promo DYSONBLACKFRIDAY-10 permet d’obtenir 10 % de réduction sur les achats de plus de 400 euros.

Le ventilateur chauffant Dyson Hot+Cool Jet Focus AM09 à 299 euros

Dyson est connu pour ses produits innovants et ses technologies exclusives. Avec son système Air Multiplier, le ventilateur Hot+Cool Jet Focus AM09 ne fait pas exception à la règle. Dépourvu de pales, ce ventilateur est non seulement plus sûr (exit les doigts coincés ou les cheveux qui s’enroulent) et diffuse également l’air de manière plus uniforme sur la totalité de sa structure ovale.

Sa forme particulière lui permet aussi de diffuser l’air dans la pièce de deux manières : en faisceau droit pour une aération ou un chauffage sur une zone précise (vos pieds frigorifiés par exemple) ou un angle de diffusion de 70 degrés qui permet de chauffer une zone bien plus importante — pour que tout le monde profite d’un rayon de chaleur bienvenu. Le mode de diffusion est réglable depuis la télécommande fournie avec l’appareil et la température va de 1 à 37 degrés, adapté à toutes les saisons. Il est enfin possible de programmer une durée précise de mise en marche de l’appareil allant de 15 minutes à 9 heures.

Jusqu’au 27 novembre, le ventilateur chauffant Dyson Hot+Cool Jet Focus AM09 voit son prix passer de 499 à 299 euros.

L’aspirateur Dyson Gen5 Detect Absolute à 799 euros

Successeur du fameux Dyson V15, le Dyson Gen5 Detect Absolute reprend tous les bons points de son aîné, tout en améliorant la formule. On retrouve notamment le système Point & Shoot pour vider le bac à poussière plus facilement et sa conception hybride qui lui permet de se changer en aspirateur à main. Grosse nouveauté : le Hyperdimium Gen5. Ce moteur conçu par Dyson tourne à 135 000 tours par minutes, ce qui lui confère une puissance colossale de 280 Air Watts. Du jamais vu. Pour évacuer l’air aspiré, cet aspirateur est muni d’un filtre HEPA intégré, avec la promesse de capturer 99,99 % des particules aussi petites que 0,1 micron et même les virus.

Pour garantir un ménage efficace dans toutes les situations, le Dyson Gen5 Detect Absolute est accompagné de plusieurs têtes d’aspiration. On trouve, par exemple, un long suceur 2-en-1, une minibrosse motorisée auto-démêlante, la brosse Digital Motorbar qui ajuste automatiquement sa puissance selon le type de sol. N’oublions pas la fameuse Optic Fluffy avec son laser vert qui détecte les particules invisibles et qui couvre deux fois plus de surface qu’auparavant. Il bénéficie également de l’adaptateur pour meuble bas, qui plie le tube de l’aspirateur jusqu’à 90° pour passer aisément sous un canapé.

Enfin, niveau autonomie, le Dyson Gen5 Detect Absolute affiche un confortable 70 minutes d’usage en mode Éco. Une endurance plus que suffisante pour nettoyer entièrement son intérieur. Habituellement vendu 999 euros, le Dyson Gen5 Detect Absolute tombe à 799 euros pendant le Black Friday.

Le boucleur Dyson AirWrap Complete avec pochette de rangement offerte

Le Dyson Airwrap Complete Long ressemble à un simple boucleur. Cependant, sa grande polyvalence lui permet de remplacer tous les appareils de coiffure. Du séchage au lissage en passant par le bouclage, l’ondulation ou la création de volume, le Dyson Airwrap Complete est capable de tout.

Grâce à son moteur de sèche-cheveux V9, ce boucleur parvient à envoyer de l’air à haute pression. Résultat : les cheveux sont séchés et coiffés ultra rapidement. Le tout sans brûlure ni dommage au cuir chevelu puisque le Dyson Airwrap Complete vérifie 40 fois par seconde la température pour qu’elle reste bien en dessous des 150 °C.

Les différents embouts qui accompagnent ce boucleur ont été conçus pour diffuser l’air avec une orientation bien précise, et ainsi attirer automatiquement les cheveux autour du rouleau ou à la surface de la brosse. Un choix qui assure un coiffage maîtrisé de bout en bout.

Dans le cadre du Black Friday, un coffret de présentation comprenant 6 embouts différents est offert avec le Dyson Airwrap Complete. Un joli cadeau de 60 euros pour un boucleur vendu 499 euros.