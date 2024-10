200 euros de réduction sur cet aspirateur-balai lavant haut de gamme : c’est le miracle des Prime Day

Amazon vient de donner le coup d’envoi des Prime Day. Voilà une bonne opportunité pour s’offrir un aspirateur-balai lavant haut de gamme sans se ruiner. Performant et très maniable, le Tineco Floor One S7 Pro profite pour l’occasion de 200 euros de remise.

Tineco s’impose depuis plusieurs années comme la référence en matière d’aspirateurs-balai. Et pour cause, ses modèles les plus premium comme le Floor One S7 Pro sont emplis de fonctionnalités pratiques destinées à faciliter le ménage, comme la détection intelligente des saletés et l’auto-nettoyage de l’appareil.

Habituellement proposé à 699 euros, cet aspirateur-balai lavant est accessible à seulement 489 euros durant les Prime Day d’Amazon qui se tiennent les 8 et 9 octobre. Soit une belle remise de 30 %. Voilà une offre appréciable pour prendre soin de son habitat à l’approche de l’hiver.

Un sol impeccable sans le moindre effort

Passer l’aspirateur peut être sportif tant certains modèles s’avèrent lourds et peu maniables. Et une fois cette première étape achevée, il faut de nouveau rassembler ses forces pour frotter le sol à la serpillère et venir à bout des taches tenaces. Pour que le ménage ne soit plus une corvée, Tineco a créé son aspirateur-balai lavant Floor One S7 Pro.

Facile à manier, le Tineco Floor One S7 Pro est aussi très performant // Source : Tineco

Grâce à son système d’auto-propulsion bidirectionnel SmoothPower et à une anticipation intelligente des mouvements de l’utilisateur, l’appareil se déplace avec aisance sur le sol. Sa conception aux bords fins lui permet en prime d’atteindre les zones les plus difficiles d’accès comme les abords des plinthes. Le Floor One S7 Pro promet, en effet, un nettoyage efficace jusqu’à 1 cm des murs. Un atout rare sur les modèles balais.

Mieux, son capteur Tineco iLoop détecte automatiquement la quantité de saletés à nettoyer sur le sol, puis ajuste intelligemment la puissance d’aspiration, le débit d’eau, ainsi que la vitesse du rouleau. Vous n’avez donc pas à vous soucier de le régler en fonction du type et du niveau de saleté, car le Floor One S7 Pro s’en charge pour vous.

En régulant ainsi sa puissance, l’appareil préserve aussi son autonomie et peut tenir jusqu’à 40 minutes avec une charge complète. Avec une telle endurance, ce modèle peut parcourir aisément toutes les pièces de la maison. Au besoin, l’utilisateur peut retrouver le niveau de batterie restant sur son écran LED de 3,6 pouces, aux côtés de différents indicateurs comme l’état d’avancée du nettoyage et le niveau de propreté du sol.

Une hygiène préservée, même au cœur de l’appareil

Pour laisser derrière lui un sol vraiment impeccable, le Tineco Floor One S7 Pro commence par aspirer l’eau sale, la renvoie vers le bac de poussières, puis nettoie en profondeur sa brosse. Celle-ci est d’abord frottée à haute puissance sur un racloir intégré, avant d’être rincée à l’eau claire et d’être essorée. De pièce en pièce, le Floor One S7 Pro conserve donc toute son efficacité.

Pour garder une hygiène irréprochable et vous faire gagner du temps, le Floor One S7 Pro s’auto-nettoie en profondeur // Source : TIneco

Une fois la session ménage achevée et l’aspirateur reposé sur son socle, une simple pression sur le bouton prévu à cet effet et l’appareil s’auto-nettoie complètement. En un clin d’œil, rouleau et tube retrouvent une propreté optimale et sont séchés à l’air à l’aide d’une technologie centrifuge. Exit donc le développement de bactéries et de mauvaises odeurs au fil des utilisations.

Avec autant de technologies embarquées, la corvée du ménage devient plus rapide et plus agréable, sans toutefois sacrifier l’hygiène de votre habitat.

Les 8 et 9 octobre, à l’occasion des Prime Day d’Amazon, cet excellent aspirateur-robot lavant est accessible à seulement 489 au lieu de 699 euros, soit une belle remise de 30 %.