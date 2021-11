Pour éclairer en toute discrétion, Innr dégaine un mini bridge Zigbee

Si vous avez de nombreux produits Zigbee à la maison (éclairage, capteur, prise…), vous êtes contraint d’utiliser une passerelle qu’on ne sait souvent pas où mettre. Innr lance un nouveau modèle de bridge Zigbee qui sait se faire oublier, mais n’oublie pas de gérer un maximum de vos produits.

Gérer ses éclairages connectés à la maison est l’usage numéro un, et le premier tenté, par les amateurs de domotique. Le geste est devenu de plus en plus simple avec des ampoules connectées en wifi ou Bluetooth de toutes formes et pour tous les goûts, que ce soit des rubans LED, des appliques murales ou bien même pour de la décoration intérieure et extérieure.

À quelques exceptions près, il est encore nécessaire de disposer d’un bridge, ou une passerelle, qui permettent de centraliser tous les produits pour mieux les gérer depuis une application ou votre système global (HomeKit, Google Home, Amazon Alexa…), notamment pour le protocole Zigbee très répandu chez de nombreux fabricants.

Pour ne pas laisser le champ libre à Philips Hue, déjà en position très confortable avec ses ampoules et son bridge, Innr, le spécialiste néerlandais des éclairages connectés, revient avec une nouvelle version de sa passerelle Zigbee.

Jusqu’à 30 éclairages et divers produits connectés

Ce bridge Zigbee va permettre de connecter jusqu’à 30 éclairages intelligents (intérieurs et extérieurs) de la marque Innr, mais aussi de marques partenaires comme Philips Hue, Konyks, mais aussi aux appareils qui suivent ce protocole (capteurs, prises intelligentes, objets connectés, etc.) afin de créer un réseau maillé optimal dans votre maison. Il peut même être contrôlé vocalement avec Google, Alexa et Siri Shortcuts.

Grâce au bridge Zigbee, vous allez pouvoir centraliser vos appareils et délester quelque peu votre réseau wifi de leurs usages. Car tout passe par la passerelle, même lorsque votre connexion internet connaît quelques difficultés. Le tout sera alors configuré et piloté depuis l’application Innr sur votre appareil mobile et gérable même à distance (via la connexion wifi). L’app propose une interface pour contrôler vos éclairages individuellement (couleurs, intensité lumineuse…) ou par groupe, par zone, et de créer des routines.

Le réseau maillé permet d’étendre la connexion vers tous les appareils, où qu’ils se trouvent dans la maison. L’autre atout de l’appareil est d’être un bridge tout petit qui peut se cacher facilement dans votre intérieur.

Innr propose de nombreux types d’éclairages connectés et notamment des ampoules wifi qui ne nécessitent pas forcément de bridge comme les récentes gammes vintage à filaments Wifi (mais qui existent aussi en version Zigbee). Vous pouvez cependant les ajouter à votre passerelle qui supporte simultanément les produits Zigbee et Wifi.

Prix et disponibilité

Le pont Zigbee Innr est disponible au prix de 39,90 euros sur le site d’Innr, mais aussi auprès des marchands partenaires comme Amazon, Boulanger et d’autres revendeurs.

Les ampoules à filament wifi vintage sont disponibles en trois designs différents et vendues par pack de deux à partir de 29,99 euros.

Les ampoules à filament WiFi vintages Edison // Source : Innr Les ampoules connectées à filament vintage Wifi Bulb // Source : Innr

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.