Leroy Merlin ajoute de nouvelles ampoules connectées Bluetooth à petit prix

Pour enrichir sa gamme et les possibilités de sa box Enki Connect, Leroy Merlin annonce l'arrivée de nouvelles ampoules connectées Lexman. Des designs originaux et des formes différentes seront proposés pour satisfaire toutes les envies de décoration et tous les budgets.

Leroy Merlin a bien compris que l’éclairage connecté était le premier pas le plus facile à réaliser en domotique. Alors l’enseigne de bricolage accélère dans ce domaine.

Après avoir lancé de premières ampoules connectées et une box Enki Connect pour faciliter l’installation, Leroy Merlin ajoute 14 nouvelles références d’éclairage sous la marque Lexman à son catalogue.

Des ampoules Bluetooth faciles à utiliser même sans internet

Pour satisfaire toutes les envies et tous les besoins, la gamme s’enrichit d’une grande variété de culots (le standard E27, le plus petit E14 ou le GU10 pour les spots). Parmi les formes proposées, on trouvera ainsi des globes, des flammes, des ampoules rondes classiques, en verre ambré, transparent ou blanc, et même des modèles Edison assez vintage.

Leroy Merlin précise que les nouveaux modèles comprennent des versions blanches (chaud à froid), à couleurs variables, et tous profitent d’une intensité lumineuse ajustable.

Mais le plus gros atout de ces 14 ampoules est d’être doté de la technologie Zigbee 3.0 et du Bluetooth en parallèle. Vous pouvez ainsi les installer à la place de vos ampoules actuelles et elles vont fonctionner immédiatement. Vous n’avez qu’à les jumeler et configurer dans l’application Enki, puis à les contrôler ainsi facilement en Bluetooth.

Aucun souci ainsi si votre connexion internet est coupée. Ces ampoules fonctionnent également avec une box Enki classique, la box Enki Connect dédiée aux éclairages, ou toute autre box compatible Zigbee 3.0 qui apporteront d’autres avantages fonctionnels.

Le contrôle par la voix avec l’aide des assistants vocaux, la mise en place de scénarios d’utilisation et le contrôle à distance sont également possibles. À noter que l’application Enki profite aussi d’une mise à jour avec l’arrivée de la fonction « Zone et Groupe » pour piloter l’ensemble des lumières d’une pièce ou un groupe défini d’ampoules dans la maison. Vous pourrez alors décider de l’intensité de l’éclairage, de sa couleur le cas échéant ou tout autre réglage.

Prix et disponibilités des ampoules Lexman

Les nouvelles ampoules Lexman sont proposées dans les magasins Leroy Merlin et sur le site de l’enseigne à partir de 10,90 euros. Les premiers modèles LED éclairage blanc sont vendus à partir de 9,90 euros. Chez Philips Hue, la référence dans le domaine, la gamme d’ampoules Bluetooth démarre à 15 euros l’unité.

La box Enki Connect est disponible à 29,90 euros tandis que la box Enki qui peut piloter vos objets connectés de la maison s’affiche à 119 euros.

