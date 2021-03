Nanoleaf va adapter votre éclairage automatiquement en fonction de l’heure

Spécialiste de l'éclairage connecté, Nanoleaf enrichit sa gamme Essentials avec la fonction "Adaptive Lighting". Celle-ci va vous permettre d'ajuster la température des couleurs automatiquement selon l'heure de la journée.

Un éclairage plutôt chaud au réveil pour bien attaquer la journée, plus doux et froid dans l’après-midi pour rester concentré sur son travail. Nanoleaf a décidé de jouer la carte de l’adaptation pour accompagner ses utilisateurs dans leurs différentes activités, et selon l’heure de la journée.

La nouvelle fonction « Adaptive Lighting » va ainsi permettre aux lumières connectées de la gamme Essentials d’évoluer, de s’ajuster pour fournir un éclairage optimal pour plus de confort. Il est aussi possible de définir des niveaux de luminosité manuellement et la fonctionnalité adaptera la température des couleurs de l’éclairage en fonction de ceux-ci. Il suffit de définir votre emplacement au sein de l’app et Nanoleaf fera tout le travail par la suite.

Adaptive Lighting fonctionne avec HomeKit d’Apple. Les ampoules Nanoleaf Essentials sont d’ailleurs les toutes premières à être compatibles avec le nouveau protocole Thread porté par Apple notamment. Il suffit de faire la mise à jour de l’application (version 5.2.0) sous iOS ainsi que celle du micrologiciel au sein de l’app (version 1.4.29) pour en profiter. Il est nécessaire de disposer d’un hub domestique Apple (HomePod, HomePod mini, Apple TV, iPad) pour utiliser la nouvelle fonction et obtenir ainsi une lumière adaptative.

De l’ambiance selon ses envies

Nanoleaf a également ajouté une nouvelle fonctionnalité « Scènes de couleur » pour les ampoules et rubans à LED connectés de sa gamme Essentials. Cela va permettre davantage de personnalisation de l’éclairage. Quatre scènes sont prédéfinies (Feu, Soirée, Aurore boréale, Lumière des étoiles), mais vous avez toute liberté d’en créer d’autres selon vos envies.

Trois effets sont à disposition pour accompagner les plus 16 millions de couleurs disponibles : dégradé, accentué et aléatoire.