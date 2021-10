Plus performante et intelligente, la barre de son Sonos Beam (Gen 2) est enfin disponible à la Fnac

Annoncée courant septembre, la Sonos Beam (Gen 2) a pour vocation de remplacer la Sonos Beam de 2018. Avec cette nouvelle itération, le constructeur à mis la barre (de son) très haute et propose un produit revu en profondeur, notamment pour assurer la compatibilité avec le Dolby Atmos. La Sonos Beam (Gen 2) est désormais disponible à la Fnac.

Trois ans après avoir lancé la Beam, Sonos lance la Beam (Gen 2), une version revue et corrigée de sa barre de son la plus populaire. Au programme des réjouissances : une légère évolution côté design, un remaniement complet de la structure interne et la compatibilité avec le Dolby Atmos. Une jolie évolution qui pousse la Beam vers de nouveaux sommets.

Disponible en deux coloris d’une rare sobriété (noir et blanc), la Sonos Beam (Gen 2) est actuellement disponible à la Fnac, et vous pouvez la découvrir au tarif de 499 euros. Elle est également disponible en blanc.

Sonos Beam (Gen 2) : une barre de son qui mise sur l’élégance et l’ergonomie

Dans les grandes lignes, la Sonos Beam (Gen 2) reprend le design du modèle précédent. Une plastique très élégante qui repose sur une forme oblongue aux bords arrondis, de laquelle ne dépasse aucune aspérité grâce à des touches tactiles. Seule différence notable, la façade avant, qui adopte désormais un habillage alvéolé similaire à celui du Sonos Arc.

À l’instar du modèle de 2018, la Sonos Beam 2 (Gen 2) mise sur la simplicité et l’efficacité, et ce, dès son installation. Seuls deux câbles (une alimentation et un HDMI) sont en effet nécessaires pour la faire fonctionner.

Côté configuration, rien de bien compliqué puisqu’il suffit d’utiliser l’application Sonos S2 sur un smartphone, avec une connexion Wi-Fi ou NFC pour tout régler en fonction de vos préférences.

Un son puissant et immersif, sublimé par le Dolby Atmos

Avec cette version remise au goût du jour de la Beam, Sonos fait encore une fois parler son savoir-faire en matière de son pour proposer une expérience beaucoup plus poussée que par le passé.

La Sonos Beam (Gen 2) embarque en effet un réseau de haut-parleurs à commande de phase composé de cinq pièces dédiées aux basses, quatre mid-woofers elliptiques, trois radiateurs passifs et un tweeter central. De quoi proposer un son riche, puissant, équilibré, avec des basses vibrantes.

Mais la véritable innovation de cette seconde génération réside dans sa capacité à diffuser le son en 3D, de manière adaptée à l’acoustique de la pièce dans laquelle elle se trouve et au contenu diffusé. Une manière plus immersive d’apprécier ses films et séries, qui est rendue possible grâce à la compatibilité avec les technologies Dolby Atmos, Dolby True HD ou encore Dolby Digital Plus.

Grâce à son nouveau processeur, la Sonos Beam (Gen 2) est d’ailleurs capable de traiter les informations audio plus rapidement pour vous offrir un son limpide dans chaque recoin de votre pièce.

Une expérience connectée qui simplifie la vie

Parmi les atouts que compte cette barre de son, se trouve indéniablement sa connectivité. À commencer par sa compatibilité avec les principaux assistants vocaux du marché (Alexa ou Assistant Google), facilitée par la présence d’un micro de champ lointain qui permet d’être entendu même à bonne distance.

Compatible avec la technologie AirPlay 2 d’Apple, qui permet de diffuser simplement les contenus en provenance de vos appareils, la Sonos Beam (Gen 2) a aussi accès à Spotify, Tidal et Apple Music. Elle peut aussi accéder à Sonos Radio, un service qui propose 60 000 stations de radio différentes.

Sachez enfin que la Sonos Beam (Gen 2) sera bientôt capable de prendre en charge le format Dolby Atmos Music et le son Ultra HD via Amazon Music et Amazon Music Unlimited. Une aubaine pour les amateurs de nouvelles expériences musicales.

La Sonos Beam (Gen 2) vient tout juste de sortir et est d’ores et déjà disponible à la Fnac au tarif de 499 euros (en noir), mais également en blanc.