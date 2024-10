Focal Diva Utopia : LA nouvelle référence d’enceintes actives qualité Hi-Fi

Les marques de l’audio haut de gamme Focal et Naim unissent leurs forces pour lancer les Diva Utopia, une paire d’enceintes actives qui promet de redéfinir les standards de la Hi-Fi domestique, mais pas à n’importe quel prix : comptez 35 000 euros la paire.

Focal Diva Utopia // Source : Sylvie_Bessou pour Focal

De plus en plus de personnes dont beaucoup d’audiophiles se détournent des systèmes Hi-Fi classiques à la faveur d’enceintes actives (amplifiées) et connectées. Pour répondre à cette attente, la marque Focal vient de dévoiler son premier modèle du genre. Baptisé Diva Utopia, en référence à la série passive Utopia, vitrine de la marque Focal, ce nouveau produit est le fruit d’une collaboration inédite et de 5 années en recherche et développement. Elle combine l’expertise acoustique de Focal et le savoir-faire électronique de Naim pour offrir une expérience sonore immersive. Pour rappel, Focal et Naim font partie de la même société mère, Vervent Audio Group.

Focal Diva Utopia // Source : Sylvie_Bessou pour Focal

Un design spécialement pensé

Les Diva Utopia veulent donc se démarquer des autres modèles du marché grâce à une conception innovante et l’intégration des meilleures technologies des deux marques. Focal apporte son expertise en matière de haut-parleurs, notamment avec l’utilisation de son célèbre tweeter en béryllium pur et de ses haut-parleurs médium et grave en fibre de carbone. Ces transducteurs, reconnus pour leur précision et leur dynamique, sont le fruit de décennies de recherche et développement. Notez le travail particulièrement spécifique prenant en compte un design interne des différentes pièces pour casser les ondes stationnaires et produire un son hors du commun.

Focal Diva Utopia // Source : Focal

Ce modèle à trois voies embarque un tweeter installé sur les deux enceintes qui est inédit. Il mesure 27 mm de diamètre avec un dôme inversé. Il est associé à un médium de 16,5 cm de diamètre en W avec une suspension à l’amortissement pour limiter les distorsions et optimiser la définition du son. Il y a également 4 boomers W de 16,5 cm chacun dotés de membranes qui va dans le sens contraire de leur aimant, la configuration Push Push.

Focal Diva Utopia // Source : Focal

Pour l’aspect extérieur, bien évidemment, l’aspect visuel des Diva Utopia n’a pas été négligé. Avec une hauteur de 1,21 mètre, une largeur de 42 cm, une profondeur de 56 cm et un poids de 64 kg par enceinte, ces colonnes imposent leur présence dans n’importe quel intérieur. Chaque enceinte s’appuie sur une base en aluminium injecté avec rampe d’échappement de l’écran pour faciliter l’écoulement laminaire de l’air. Elles profitent d’une forme caractéristique des enceintes de la marque avec une finition haut de gamme en feutrine grise. D’autres finitions seront proposées en 2025.

Focal Diva Utopia // Source : Focal

Une électronique de pointe embarquée

De son côté, Naim contribue avec son amplification de pointe et son traitement numérique du signal. Chaque enceinte est équipée de quatre amplificateurs de classe AB, totalisant une puissance impressionnante de 800 watts RMS (2×125 Watts + 75 Watts + 75 Watts par enceinte). Cette configuration permet un contrôle précis de chaque haut-parleur, optimisant ainsi la réponse en fréquence et la dynamique sonore.

Focal Diva Utopia // Source : Focal

La connectivité est un point fort de ces enceintes. Elles intègrent un module réseau permettant le streaming haute résolution jusqu’à 384 kHz/32 bits. Les utilisateurs peuvent profiter de services comme Qobuz, Tidal, ou Spotify Connect, ainsi que d’une compatibilité avec AirPlay 2, UPnP et Chromecast via Wi-Fi 6. Le Bluetooth 5.3 avec support AptX-Adaptive est également de la partie. Une prise HDMI eARC est présente ainsi qu’une entrée optique, une entrée RCA, un port USB-A et un port Ethernet. Elles supportent les codecs WAV, AIFF, ALAC, FLAC, AAC et OGG (jusqu’en 48 kHz/16 bits), voire MP3 (jusqu’en 48 kHz/320 kbits), DSD64 ou DSD128. Les deux enceintes peuvent fonctionner sans fil entre les deux (via un signal UWB Ultra Wide Band) avec une résolution de 96 kHz/24 bits ou à travers un câble Ethernet (fourni) pour éviter toutes interférences à brancher sur l’entrée RJ45 Speaker Link dédiée offrant alors un taux d’échantillonnage de 192 kHz/24 bits.

Focal Diva Utopia // Source : Focal

Une expérience sonore personnalisable

L’un des atouts majeurs des Diva Utopia est que le son est personnalisable. Grâce à l’application dédiée, il est possible d’ajuster finement les paramètres acoustiques pour adapter le son à la pièce et aux besoins de chacun. Cette flexibilité permet d’optimiser l’expérience d’écoute dans divers environnements.

Les enceintes sont livrées avec un coffret d’accessoires comprenant des pointes de découplage, des contre-pointes et une clé. Notez qu’elles aussi être montées sur des roulettes. Il y a également une télécommande pour les contrôler bien que cela puisse aussi se faire via l’application Focal.

Focal Diva Utopia accessoires // Source : Focal

Disponibilité et prix des enceintes Focal Diva Utopia

Avec un prix de vente annoncé à 35 000 euros la paire, les Diva Utopia se positionnent clairement sur le segment ultra haut de gamme du marché audio. Les Diva Utopia seront disponibles à partir de janvier 2024 dans le réseau de revendeurs agréés Focal et Naim. Cette collaboration entre deux marques prestigieuses pourrait bien influencer les futures orientations du marché audio haut de gamme.