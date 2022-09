Les aspirateurs robots Midea ont tout des grands, sauf le prix grâce à cette promotion

Si vous cherchez à vous équiper d’un aspirateur robot, c’est sans doute le bon moment. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu’AliExpress vous propose de découvrir les produits Midea avec des réductions dépassant les 60%.

Longtemps cantonnés au rang de gadgets servant de montures aux chats d’internet, les aspirateurs robots sont désormais bien implantés. Il faut dire qu’au cours des dernières années, les choses ont bien changé. Plus autonomes, plus intelligents, bardés de technologies de pointe : les aspirateurs sont devenus de véritables compagnons du quotidien, capable de véritablement nous décharger de cette corvée qu’est le ménage (en partie du moins).

Malheureusement, ces appareils restent encore assez onéreux, avec des prix dépassant allégrement les 500 euros, voire 1 000 euros pour les modèles les plus évolués, bardés d’options. Midea a toutefois décidé de changer un peu la donne en proposant des offres importantes, environ 60 % de réduction, sur une sélection d’aspirateurs robots issus de son catalogue. Et il vous suffit d’aller faire un tour chez AliExpress pour les découvrir.

Les offres Midea d’AliExpress en bref :

Le Midea S8+ à 385,99 euros

Véritable fleuron du catalogue de Midea, le S8+ est un aspirateur robot extrêmement évolué bardé de fonctionnalités haut de gamme. Comme de nombreux appareils de sa catégorie, il peut compter sur un système de navigation de pointe qui repose sur un laser haute précision LDS et une cartographie 3D des lieux dans lesquels il opère. Capable de choisir de lui-même les meilleures trajectoires pour nettoyer, il peut aussi être contrôlé à la voix ou via l’application dédiée pour répondre au mieux à vos besoins.

Afin de nettoyer au mieux votre logement, cet aspirateur est capable d’aspirer les poussières, mais aussi de nettoyer les sols grâce à sa serpillère intégrée. Côté aspiration, c’est une brosse en forme de V et deux balayettes qui viennent suppléer une puissance d’aspiration de 4 000 Pa. Côté nettoyage, le Midea S8+ dispose d’une serpillère vibrant 500 fois par minute afin de désincruster la saleté la plus tenace.

Le S8+ est aussi un champion de l’autonomie. Tout d’abord, grâce à sa batterie de 5200 mAh qui lui permet de nettoyer pendant environ 150 minutes sans s’arrêter. Ensuite, grâce à sa station d’accueil qui lui permet non seulement de se recharger, mais aussi de vider son bac à poussières en quelques secondes. La station peut ainsi accueillir jusqu’à 200 ml, ce qui représente approximativement 1 mois d’utilisation du S8+.

Habituellement proposés aux alentours de 1000 euros, cet aspirateur robot et sa station d’accueil bénéficient actuellement d’une très jolie ristourne chez AliExpress. L’e-commerçant vous propose en effet une réduction de 61 % qui fait passer le Midea S8+ à 385,99 euros.

Le Midea M7 Pro à 229,99 euros

La grande force du Midea M7 Pro réside incontestablement dans sa grande polyvalence puisqu’il est capable de s’adapter à la très grande majorité des surfaces à nettoyer et de s’attaquer à une grande variété de saleté. Comment ? Eh bien tout simplement parce qu’il embarque un système de capteurs complets lui permettant de réagir et s’adapter en un tournemain.

Grâce son capteur laser laser, il est capable de cartographier précisément votre logement pour planifier sa routine avec précision. Ses autres capteurs lui permettent de reconnaître les types de sols sur lesquels il passe afin d’ajuster l’aspiration (plus forte sur les tapis par exemple), ou le débit d’eau de la serpillère (entre carrelage et parquet par exemple).

La serpillère embarquée par le M7 Pro dispose d’une fonction vibration similaire à celle du S8+ (500 actions par minute) ainsi que d’un réservoir à eau conséquent pour lui permettre de nettoyer aisément 150 à 220 m² en fonction du mode de lavage choisi, et du type de sol.

Côté aspiration, cet aspirateur peut compter sur un moteur Nidec BLDC développant une aspiration de 4 000 Pa qui est complété par un système de brosse très complet composé d’un rouleau et de deux balais latéraux. Un système de filtrage triple (nylon, éponge et HEPA) vient garantir la purification de l’air, ce qui est toujours appréciable.

En ce moment, AliExpress vous invite à économiser 61 % sur le prix du Midea M7 Pro, qui tombe donc à 229,99 euros.

Le Midea M7 à 199,99 euros

Comme son nom le suggère, le Midea M7 est une version plus “simple” du M7 Pro qui ne dispose pas d’autant de fonctionnalités avancées que son grand frère. Cela signifie-t-il pour autant que ce M7 est moins performant ? Absolument pas.

Au niveau de l’aspiration, on retrouve quasiment le même équipement, à savoir une brosse en V capable de s’ajuster en hauteur afin d’exercer une pression adéquate sur tous les types de sols et de balais latéraux chargés de ramener la saleté vers cette dernière. L’aspiration est quant à elle assurée par un moteur développant 4 000 Pa. Et s’il bénéficie aussi d’une serpillère, le Midea M7 ne propose en revanche pas les vibrations du M7 Pro.

La navigation est pour sa part assurée par de nombreux capteurs (proximité, chute, etc.) et un système de cartographie LiDAR permettant de scanner avec précision les alentours pour créer une carte précise des zones à nettoyer. Sa puce A53 lui permet ensuite de définir le meilleur trajet pour un nettoyage optimisé.

Cet aspirateur tire aussi pleinement parti de ses possibilités connectées grâce à l’application Midea dédiée qui vous permet de gérer de nombreux paramètres, entre routine de nettoyage, exclusions de zones ou encore mode nettoyage en profondeur. Comme le S8+ et le M7 Pro, le Midea M7 est aussi compatible avec l’assistant Google ou Alexa, et viendra parfaitement s’intégrer à votre installation domotique.

Le Midea M7 est actuellement soldé chez AliExpress, et est disponible pour 199,99 euros, ce qui représente 62 % d’économie par rapport à son tarif initial.

Qui est Midea ?

Fondée en Chine en 1968, Midea est l’un des principaux fabricants d’appareils à destination des professionnels comme des particuliers. Implantée dans plus de 195 pays et forte de 150 000 employés, Midea propose de nombreux produits allant des climatiseurs professionnels aux aspirateurs en passant par un large éventail de petit ou gros électroménager. Introduite en bourse à Shenzhen en 2013, elle est aussi classée parmi les 500 sociétés du Forbe’s Global Fortune.