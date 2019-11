Article sponsorisé par Roborock

Coup de chance, le lancement du Roborock S5 Max coïncide avec les Single Days d'AliExpress. Un hasard du calendrier qui fait baisser le prix du Roborock S5 Max de 154 euros, le jour exact de sa sortie.

Le Roborock S5 Max est le tout dernier produit de Roborock. Cet aspirateur-robot reprend les principales caractéristiques de son prédécesseur le Roborock S5, tout en se concentrant sur un nouvel aspect : le passage de la serpillière. En cumulant plusieurs offres, il est possible d’économiser plus de 150 euros grâce à l’association de la phase de précommande de Roborock et des Single Day d’AliExpress. Découvrez la marche à suivre à la fin de l’article.

Un aspirateur… et une serpillière intelligente

C’est la force de Roborock : proposer des aspirateurs-robots intelligents, à des prix attractifs par rapport à la concurrence. Les aspirateurs Roborock sont bardés de capteurs, ce qui leur permet déjà de se déplacer en autonomie, mais également d’optimiser leurs déplacements et de créer une carte virtuelle du domicile où ils opèrent. Ainsi, le Roborock S5 Max est capable de nettoyer toute une surface sans oublier le moindre recoin. Mais surtout, il est possible de l’envoyer où bon vous semble directement depuis l’application Roborock : soit une pièce comme la cuisine où des grains de riz sont tombés au sol, soit une zone plus précise comme le tapis jonché de poils de chien.

Cette manière intelligente d’aspirer, le Roborock S5 Max la propose aussi avec sa fonction serpillière. Pour les logements revêtus de moquette ou de tapis, l’application Roborock peut empêcher l’aspirateur-robot de nettoyer ces zones afin que la serpillière n’humidifie pas ces surfaces. Depuis cette même application, l’utilisateur est capable de définir quelle quantité d’eau utiliser selon les zones à nettoyer : plus le sol est sale, plus il faudra d’eau pour le nettoyer efficacement. Le réservoir d’eau a d’ailleurs doublé de capacité par rapport au Roborock S50, pour atteindre les 280 mL, ce qui rend le Roborock S5 Max capable de nettoyer des surfaces encore plus grandes. Le système de nettoyage a d’ailleurs été perfectionné : un mécanisme à ressort applique une pression uniforme à l’intérieur du réservoir d’eau, afin que l’eau s’écoule aussi bien lorsque le bac est plein ou presque vide. Vous pouvez retrouver une description encore plus complète du nouvel aspirateur-robot Roborock dans cet article.

Plus de 150 euros de remise pour les précommandes

Jusqu’à la fin de la période de précommande, soit le 10 novembre, il est possible de cumuler les offres afin de faire baisser le prix d’achat à 395 euros, au lieu de 549 euros. Pour y parvenir, il faut profiter à la fois de l’offre de précommande, ainsi que celle de lancement qui a lieu le 11 et 12 novembre. Cerise sur le gâteau, les 50 premiers acheteurs se verront offrir un Xiaomi Mi Band 4, et les 100 suivants un Xiaomi Mi Band 3. La démarche est un peu complexe, voici comment profiter de cette offre :

Sur AliExpress, suivez la boutique en cliquant sur le bouton abonnement situé à gauche de la présentation du produit

Puis ajoutez le Roborock S5 Max à votre wishlist (en cliquant sur l’icône en forme de cœur) ET dans votre panier avant le 10 novembre

dans votre panier avant le 10 novembre Patientez quelques heures, un code promo d’une valeur de 22 euros devrait arriver dans votre boîte mail

devrait arriver dans votre boîte mail Sélectionnez les trois coupons de réduction de 7,27 euros tous les 136,30 euros dépensés

tous les 136,30 euros dépensés Profitez de l’offre de lancement du 11 et 12 novembre qui fait baisser le prix à 450 euros au lieu de 549 euros

au lieu de 549 euros Enfin, ajoutez le code promo GPS5MX d’une valeur de 11 euros lors de votre commande, au moment de payer

À la fin de cette opération, en cumulant toutes les offres présentées, le prix passe à 395 euros au lieu de 549 euros, soit une belle économie de 154 euros dès le lancement du produit le 11 novembre. Et pour les plus rapides, un Xiaomi Mi Band 4 ou Mi Band 3 sera offert pour toute commande. La livraison est gratuite et se fait depuis la République tchèque, ce qui garantit un court délai d’acheminement compris entre 5 et 7 jours.

