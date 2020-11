Single Day : les aspirateurs Roborock S5 Max et H6 tombent à des prix jamais vus

Ce mercredi 11 novembre signe le début des Single Day d'AliExpress. À cette occasion, les Roborock S5 Max et Roborock H6 sont en promotion à des prix extrêmement agressifs, et avec une livraison rapide.

En quelques années, Roborock s’est imposée dans l’univers des aspirateurs-robots grâce à des produits aussi performants et moins chers que la concurrence. La marque a même étoffé son catalogue en proposant des aspirateurs-balais qui reposent sur le savoir-faire de la marque en termes d’aspiration et de confort d’utilisation.

Pour le Single Day, qui a lieu le 11 et 12 novembre, Roborock fait baisser significativement le prix de ses appareils star : le Roborock S5 Max et le Roborock H6. La livraison est rapide, puisqu’elle se fait depuis des entrepôts situés en Europe. Elle ne dépassera donc pas les 7 jours. Notez également que les montants en euros sont basés sur une valeur fixe en USD, ils sont donc sujets aux fluctuations quotidiennes de ces valeurs.

Découvrir le Roborock S5 Max à 306 euros 11RAPIDE15

Découvrir le Roborock H6 à 265 euros 11RAPIDE15

Le Roborock S5 Max à 306 euros

L’aspirateur-robot Roborock S5 Max est le best-seller de la marque. En effet, il propose tout ce que l’on attend d’un bon aspirateur-robot, sans pour autant faire gonfler son prix. Tout le confort d’utilisation de cet appareil repose sur son capteur laser (LIDAR) situé sur son capot. C’est grâce à celui-ci que le Roborock S5 Max est capable de se déplacer intelligemment dans le domicile, d’éviter les obstacles et de créer une carte virtuelle de votre logement. Cette carte se retrouve ensuite sur l’application Roborock, qui permet entre autres de démarrer un programme de nettoyage à distance, de sélectionner des zones (ou toute la surface du domicile) à nettoyer, ou encore de repérer les pièces de l’aspirateur à entretenir.

Le Roborock S5 Max est équipé d’un collecteur de 0,4 litre, qui a besoin d’être vidé tous les 1 à 2 nettoyages, suivant la superficie de votre intérieur. Son aspiration est suffisamment puissante pour ne rien laisser trainer lors de passages réguliers, et un mode moquette vient donner de la puissance supplémentaire sur moquettes et les tapis. Il dispose en plus d’un bac à eau de 280 ml qui lui permet également de passer la serpillière.

Pendant le Single Day, le prix du Roborock S5 Max descend à 306 euros grâce au code 11RAPIDE15. Un prix très attractif pour un appareil qui vous fera oublier que passer l’aspirateur est une corvée.

Découvrir le Roborock S5 Max à 306 euros 11RAPIDE15

Le Roborock H6 à 265 euros

Si vous avez besoin d’un aspirateur polyvalent capable d’aspirer à peu près toutes les surfaces, vous pouvez vous tourner vers le Roborock H6. C’est le premier appareil de Roborock à adopter le format aspirateur-balai, et cela a des avantages. Puisqu’il fonctionne sans fil, le Roborock H6 peut être utilisé partout : pour nettoyer la voiture, aspirer les toiles d’araignées au plafond ou passer derrière les meubles. Avec le mode Eco, il est capable de fonctionner environ une heure sans s’arrêter. L’aspiration est puissante, et permet de nettoyer facilement un domicile. Enfin, il profite d’un filtre multicyclonique efficace, ce qui l’empêcher de rejeter les poussières aspirées, même les plus fines, dans l’air de votre logement.

Roborock a eu la bonne idée d’ajouter un petit écran OLED sur le manche de son H6. En un clin d’oeil, vous pouvez changer le mode d’aspiration, consulter l’autonomie restante ou être alerté de l’entretien à fournir. Le Roborock H6 est également accompagné d’un bon nombre d’accessoires : support mural, brosse motorisée, suceur long ou encore une petite brosse pour aspirer les meubles. Difficile de trouver plus complet et plus efficace, surtout à ce prix.

Initialement vendu à 399 euros, le Roborock H6 voit son prix fondre pour le Single Day d’AliExpress. Grâce au code promo 11RAPIDE15, le Roborock H6 tombe au prix de 266 euros. Une vraie bonne affaire pour un aspirateur-balai aux prestations premium.