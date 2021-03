Roborock S7 : déjà une belle promotion pour cet aspirateur-robot toujours plus intelligent

Le Roborock S7 a été annoncé lors du CES 2021, et il est maintenant disponible à l'achat en France. Pour son lancement, vous pouvez déjà profiter d'une belle remise de presque 130 euros, mais pendant 48 heures seulement.

Voilà maintenant plusieurs années que Roborock s’est imposé dans le marché des aspirateurs-robots avec des appareils à la fois performants et financièrement accessibles. Le dernier produit en date est le Roborock S7, qui est encore plus intelligent et efficace que ses prédécesseurs grâce à des nouveautés bien pensées.

Pour son lancement, une offre permet déjà d’économiser près de 130 euros sur son prix de vente. En effet, le Roborock S7 passe à 420 euros sur AliExpress grâce à une remise immédiate et un coupon de réduction à sélectionner directement sur la page du produit. La livraison se fait depuis les entrepôts espagnols. Cela signifie qu’elle se fait en sept jours ouvrés seulement. Attention cependant, puisque cette offre de lancement n’est valable que du 22 au 24 mars à 8 heures, soit 48 heures.

Le montant en euro est basé sur la valeur du dollar américain, il est donc sujet à des fluctuations en fonction des valeurs d’échange du marché.

Un nettoyage encore plus intelligent

Déjà reconnu pour ses déplacements optimisés, Roborock peaufine encore sa recette avec le S7. Comme les précédentes générations, il permet toujours d’aspirer et de nettoyer à la fois grâce à sa serpillière intégrée. Mais cette fois, le Roborock S7 est capable de surélever la serpillière lorsqu’il approche d’un obstacle qui ne doit pas être mouillé, comme un tapis. De cette manière, il n’est presque plus nécessaire d’indiquer quelles sont les zones de nettoyage à éviter depuis l’application, puisque le Roborock S7 est capable de le faire tout seul grâce à ses nouveaux capteurs à ultrasons.

La serpillière intégrée au Roborock S7 est aussi maintenant capable de vibrer, comme le ferait une brosse à dents électrique. Cette nouveauté permet au Roborock S7 de frotter la saleté, plutôt que de l’essuyer. Logiquement, cela lui permet de mieux décoller les traces incrustées dans les sols.

La brosse principale du Roborock S7 fait également peau neuve. Auparavant dotée de poils, elle est maintenant entièrement en caoutchouc. L’avantage ? C’est qu’elle capture mieux les poussières, et elle est également plus durable. Le bac à poussières s’agrandit également pour atteindre les 470 mL de stockage. Le Roborock S7 peut ainsi nettoyer une plus grande surface sans avoir à passer par la case vidange.

L’application mobile : la force de Roborock

Tout ce déploiement de nouvelles fonctionnalités serait vain si l’application compagnon n’était pas à la hauteur. Heureusement, celle de Roborock est excellente. Grâce au capteur LIDAR intégré au Roborock S7, l’application mobile vous permet d’obtenir une carte de votre intérieur. C’est depuis cette carte par exemple que vous pouvez lancer un nettoyage localisé, seulement dans le salon par exemple.

Surtout, l’application mobile de Roborock permet de contrôler entièrement son aspirateur-robot. Depuis celle-ci, vous pouvez lancer un cycle de nettoyage à distance, voire même créer des routines pour planifier un passage quotidien. L’utilisateur peut également définir des zones interdites aux passages du Roborock S7. Si vous avez l’habitude de faire trainer des câbles sous votre bureau, c’est un bon moyen d’éviter à l’aspirateur-robot de s’emmêler.

Enfin, l’application mobile Roborock est compatible avec les assistants vocaux Amazon Alexa et Assistant Google. Cette compatibilité permet bien entendu de contrôler le Roborock S7 par la voix, mais également de l’intégrer aux routines de ces services. Un « Alexa, je pars au travail » peut par exemple lancer un programme de nettoyage du Roborock S7, éteindre toutes vos lumières et baisser la température du chauffage.

Une offre de lancement alléchante

Pour son lancement, et jusqu’au 24 mars à 8 heures, le Roborock S7 voit son prix baisser de près de 130 euros pour passer à 420 euros grâce à une remise immédiate et un coupon à sélectionner sur la page (le coupon est affiché sous le prix du produit). Ce tarif est disponible chez AliExpress qui propose une livraison depuis l’Europe pour cet article. Ainsi, vous pouvez recevoir votre nouvel aspirateur-robot tune semaine après avoir passé commande.

Le Roborock S7 sera d’ailleurs compatible avec la station de vidage automatique de Roborock attendue dans le courant de l’année 2021. Cette station permet à l’aspirateur-robot de vider son bac à poussières automatiquement, sans intervention humaine. Une caractéristique qui vient même faire oublier que l’on possède un aspirateur-robot.