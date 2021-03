Roborock S5 Max : l’un des meilleurs aspirateurs-robots passe sous la barre des 350 €

Les aspirateurs-robots sont si pratiques qu'il est difficile de revenir en arrière une fois que l'on est équipé. Le Roborock S5 Max est justement une véritable référence dans ce domaine, notamment grâce à son rapport qualité-prix. Il est disponible à 340 euros seulement pour quelques jours.

À l’occasion du lancement du Roborock S7, la marque chinoise baisse drastiquement le prix de l’un de ses grands succès, le Roborock S5 Max. Sorti en 2019, cet aspirateur-robot fait encore partie des références dans le domaine, notamment grâce à son système de navigation avancée et son tarif accessible.

Jusqu’au 3 avril, une remise immédiate et un coupon permettent de faire chuter le prix du Roborock S5 Max à 340 euros. Un excellent tarif pour un appareil qui envoie la corvée d’aspirateur au passé. D’autant que la livraison peut s’effectuer depuis plusieurs entrepôts européens (Pologne, Espagne, Belgique), et ne devrait donc pas dépasser les sept jours.

Un système de navigation intelligent

Que ferait l’aspirateur-robot le plus puissant du monde s’il se déplaçait de façon aléatoire ? Il mettrait beaucoup de temps pour nettoyer une surface, tout en risquant d’oublier certaines zones. Roborock l’a bien compris, et c’est pour cette raison que la firme met l’accent sur la navigation intelligente. Plusieurs capteurs répartis sur le châssis du Roborock S5 Max sont consacrés à cette tâche.

Le plus important est le capteur LIDAR, impossible à manquer, car il se situe dans la protubérance sur la partie supérieure de l’aspirateur-robot. Ce capteur va constamment cartographier ce qui entoure l’appareil. De cette manière, le Roborock S5 Max ne va pas foncer tout droit contre un mur, mais plutôt appréhender votre intérieur en établissant une carte virtuelle de votre logement. Cette carte, également visible sur l’application mobile, permet à l’aspirateur-robot d’effectuer des déplacements optimisés. Il va trouver le chemin le plus court et le plus efficace pour nettoyer toute une surface sans rien laisser de côté.

Équipé pour bien nettoyer

Le Roborock S5 Max est à la fois capable d’aspirer et de nettoyer, grâce à une serpillière intégrée. La brosse principale, située sous l’aspirateur, s’occupe de récupérer toutes les saletés que l’appareil peut trouver sur son passage. Une autre brosse rotative, plus petite, située sur la droite du robot permet également de rabattre les poussières vers le centre de l’appareil pour qu’elles puissent être aspirées. Elle est indispensable puisqu’elle permet de capter les saletés situées le long des murs ou des meubles. Le bac à poussières dispose d’une contenance de 460 ml, suffisante pour encaisser un ou deux nettoyages complets selon la surface.

Surtout, le Roborock S5 Max mise beaucoup sur son système de serpillière directement intégré à son châssis. Depuis l’application mobile, l’utilisateur peut ainsi définir quelle quantité d’eau utiliser selon la surface du sol, ou le niveau de saleté. Pour s’assurer que le nettoyage soit uniforme sur toute la surface, un mécanisme à ressort intervient afin d’appliquer la même pression sur le sol avec la serpillière, qu’importe la quantité d’eau restante dans le bac. Un bac qui peut d’ailleurs accueillir 280 mL d’eau, soit un volume suffisant pour une surface de 200 m2. Il est également possible d’exclure certaines zones d’un nettoyage à la serpillière depuis l’application, comme celles recouvertes de tapis ou de moquettes.

L’application mobile : le centre de contrôle

Toute la gestion du Roborock S5 Max se fait depuis l’application éponyme de la marque. C’est sur cette application que vous pouvez consulter la carte de votre intérieur réalisée par l’aspirateur-robot. De cette manière, vous pouvez lancer un nettoyage sur toute la surface, ou bien la restreindre à une zone précise ou à une pièce seulement. Connecté au réseau Wifi, le Roborock S5 Max peut être déclenché depuis n’importe où, et même automatiquement grâce à l’outil de programmation disponible.

L’application mobile informe également l’utilisateur sur l’état des composants du Roborock S5 Max. Elle vous alerte s’il est nécessaire de changer le filtre, ou s’il faut simplement nettoyer les capteurs ou la brosse. Enfin, il est possible de définir des zones d’exclusions, des lieux où le Roborock S5 Max est interdit de passer. Si vous avez peur qu’il abîme vos rideaux, c’est une option importante à paramétrer.

200 euros de moins que le prix de lancement

Jusqu’au 3 avril, le prix du Roborock S5 Max passe à 340 euros chez AliExpress, soit une différence de plus de 200 euros par rapport au tarif de lancement. Pour en profiter, vous n’avez qu’à sélectionner le coupon de réduction affiché directement sous le prix du produit. La livraison se fait depuis les différents entrepôts européens d’AliExpress, selon la disponibilité. C’est ainsi la garantie de profiter d’une livraison rapide, en une semaine environ.