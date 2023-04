Ce robot tondeuse est le meilleur ami des abeilles

Tondre sa pelouse est une obligation pour toute personne qui veut profiter d’un beau jardin. C'est également une véritable corvée, à moins d’être aidé d’un robot tondeur. Et si ce dernier devenait en plus un acteur de sa biodiversité ?

Le constructeur Husqvarna propose pas moins de 22 robots tondeuses à son catalogue. Des produits connectés qui peuvent garantir que votre jardin affiche un gazon à rendre jaloux le roi Charles III. Toutefois, comme tout ce qui est artificiellement entretenu, cela a pour conséquence de réduire la biodiversité.

Les insectes sont nos amis et le Rewilding Mode le leur

Choses que les agriculteurs ont bien comprises, en laissant jusqu’à 5 % de leurs parcelles sauvages pour favoriser la pollinisation et garantir des habitats naturels à de nombreuses espèces d’insectes ou de petits animaux.

Husqvarna est l’un des leaders mondiaux du marché des robots tondeuses. Avec sa dernière mise à jour, il intègre une nouvelle fonctionnalité : le Rewilding Mode. Le principe est simple, en plus de tondre parfaitement votre pelouse, il va faire en sorte de réserver 10 % de la surface qui ne seront pas traités.

Cette zone non tondue verra donc herbes et fleurs pousser plus haut, et ainsi créer un environnement plus favorable aux abeilles, papillons et autres insectes pollinisateurs. Selon Husqvarna, si tous les foyers européens avec jardin (20 à 30 % des zones urbaines en Europe) mettaient en place un havre de paix pour les insectes. Cela équivaudrait à une surface de 250 000 hectares, soit quatre fois la taille du parc national de Doñana en Espagne, la plus grande réserve naturelle d’Europe.

Avec cette fonctionnalité, Husqvarna milite pour que ces zones « sauvages » deviennent une norme dans nos jardins. Le robot utilise la technologie de cartographie par satellite pour déterminer une zone représentant 10 % de la surface totale qui ne sera donc pas traitée. Vous devriez alors rapidement voir la flore, puis la faune s’épanouir en toute liberté, ou presque. Toutefois, vous gardez la main sur le positionnement de cette zone de biodiversité, afin de ne pas nuire à l’esthétique de votre jardin.

Attention : le Rewilding Mode est disponible dès maintenant et uniquement sur les robots tondeuses Automower 405X, 415X et 435X AWD, ainsi que sur les modèles 430X NERA et 450X NERA.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).