Départ en vacances : utiliser un routeur 4G est beaucoup plus simple que vous ne le pensez

Vous partez en vacances et vous avez peur de manquer d’Internet pour jouer, regarder des séries ou travailler ? Pour éviter d’épuiser continuellement la batterie de votre smartphone en mode modem, il suffit d’opter pour un bon routeur 4G. Exemple avec le TP-Link Archer MR600, performant, peu coûteux et surtout très simple d’utilisation, que nous avons pu prendre en main.

Partir en vacances loin de son domicile relié à la fibre, c’est, d’une certaine manière, prendre de gros risques de confort. Comme celui de s’exposer à des antennes 4G saturées et capricieuses, de voir son signal se heurter aux murs trop épais d’une maison de campagne ou encore de ne pas pouvoir connecter son ordinateur et sa tablette à Internet alors qu’on a beaucoup de temps à tuer.

Bref, pour ne pas manquer d’Internet pendant les vacances, le mieux est encore de prendre un routeur 4G. C’est un appareil qui peut sembler impressionnant de par son nom au premier abord, mais qui est en fait très simple d’utilisation. Tout ce que vous avez à faire est d’insérer une carte SIM associée à un forfait 4G dans l’appareil, à débloquer la carte SIM et le routeur va ensuite s’occuper automatiquement de transformer la 4G en WiFi.

Transformer efficacement la 4G en WiFi, c’est justement ce que propose le TP-Link Archer MR600. On vous explique le principe d’un routeur 4G et comment il fonctionne.

Un routeur 4G, facile à installer, à mettre dans sa valise

Les routeurs n’ont pas bonne presse. Il faut dire que ces appareils traînent la réputation d’être peu accessibles : on ne sait jamais trop pourquoi Internet n’est toujours pas disponible alors que tout est parfaitement branché. Quant à leur interface, elle est difficile d’accès et souvent en anglais.

Avec le routeur 4G Archer MR600, TP-Link a tout misé sur la facilité d’utilisation. L’installation et la mise en route ne demandent que quelques minutes. Une fois l’appareil déballé et monté, il suffit simplement d’insérer une carte SIM. Vous pouvez prendre aussi bien celle que vous utilisez au quotidien dans votre smartphone ou une carte SIM dédiée au routeur, issue d’un forfait mobile bien doté en data. L’avantage d’un routeur 4G, c’est qu’il assure non seulement une très large couverture WiFi (plus que celle d’un smartphone en mode modem) et qu’il permet de connecter de nombreux appareils (tablette, PC, smartphone) sans voir ses performances diminuer.

Puis vient l’étape de la configuration du routeur. TP-Link propose de la réaliser soit via un ordinateur, soit via un smartphone, soit via son application TP-Link Tether. Dans les deux cas, une fois le routeur branché, il suffit de se connecter au WiFi qu’il émet (le mot de passe est indiqué sur l’étiquette située sous le routeur), puis de se rendre ensuite à l’adresse http://tplinkmodem.net (ou de taper 192.168.1.1 si vous êtes de la vieille école). Voici le déroulé, étapes par étape.

Tout d’abord, pour configurer le routeur, on se connecte au WiFi, puis on entre l’url : http://tplinkmodem.net :

Le routeur demande ensuite d’établir un mot de passe administrateur pour accéder à son interface :

La deuxième étape consiste à débloquer sa carte SIM en entrant le code PIN :

À partir de cette étape, juste après avoir débloqué sa carte SIM, le routeur TP-Link MR600 est connecté à Internet et va commencer à recevoir la 4G pour la transformer en WiFi. Il ne reste désormais plus qu’à finir de régler les options du routeur.

Enfin, la dernière étape (optionnelle) permet de configurer un nom et un mot de passe au WiFi émis par le routeur. Une fois passé toutes ces étapes qui ne demandent que quelques minutes, le routeur 4G TP-Link Archer MR600 est connecté à Internet et vous pouvez connecter n’importe quel appareil à celui-ci.

Pour faciliter l’étape de configuration, TP-Link propose également une application mobile : TP-Link Tether (disponible sur Android et iOS). Celle-ci permet alors de vérifier quels sont les appareils qui bénéficient du WiFi du routeur, de lancer un speedtest pour s’assurer de la qualité de sa connexion Internet ou de paramétrer très précisément le comportement du routeur (on y revient plus bas).

De bonnes performances dans son camping-car ou sa résidence secondaire

Pourquoi utiliser un routeur 4G alors que l’on peut très bien mettre son propre smartphone en mode modem ? Pour plusieurs raisons. D’abord parce que c’est plus confortable. Ensuite parce que les performances sont meilleures.

Le confort, il provient bien entendu du routeur en lui-même. Une fois configuré et branché, vous pouvez y connecter autant d’appareils que vous le désirez (jusqu’à 64 appareils connectés simultanément). L’Archer MR600 possède par ailleurs quatre ports Ethernet, qui permettent de connecter très simplement un ordinateur ou une console de jeu.

Nous avons également lancé un speedtest avec un smartphone en mode modem et le routeur 4G Archer MR600 pour voir la différence. À l’usage on constate ainsi que le ping est sensiblement le même, mais que la connexion est légèrement meilleure. Avec notre carte SIM sur le réseau Orange, en plein Paris, nous avons noté des performances qui pouvaient varier du simple au double quand on utilise le routeur 4G.

De nombreuses options pour faciliter la prise en main

Enfin, pour les plus aventureux, l’interface du routeur 4G Archer MR600 (entièrement en français et bien traduite) a vraiment été pensée pour faciliter la vie de l’utilisateur. Si l’on insère la carte SIM de son téléphone, elle permet par exemple de lire ses SMS, voire d’en envoyer. Plus besoin de se demander si l’on manque des messages pendant que sa carte SIM est dans le routeur. Voici quelques options disponibles dans l’interface avancée du routeur 4G TP-Link MR600.

Il est possible dans l’interface de choisir si vous préférez capter de la 3G ou de la 4G :

Vous pouvez également recevoir et envoyer des SMS depuis l’interface de l’Archer MR600 :

Des plages horaires de fonctionnement peuvent être mises en place :

Le QoS est également de la partie dans les options avancées :

L’Archer MR600 intègre également toute l’expérience et l’expertise de TP-Link en matière de routeur : possibilité de choisir de se connecter à la 3G ou 4G ou de préférer la 4G quand c’est possible, plages horaires pour allumer ou éteindre automatiquement le WiFi, possibilité de gérer la bande passante (pour économiser son forfait data), contrôle parental, jusqu’à un mode nuit pour éteindre les diodes frontales de l’appareil. Difficile de faire plus complet.

Le routeur 4G Archer MR600 disponible à 106 euros

L’Archer MR600 est un compagnon de vacances peu onéreux. Comptez un peu plus de 120 euros sur Amazon pour l’acheter. Notez par ailleurs qu’une fois revenu de vacances, il est possible de le transformer en “simple” routeur WiFi en le branchant à un câble Ethernet de votre box.