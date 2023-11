La règle des 30 centimètres pour optimiser votre Wi-Fi

L'emplacement de votre routeur peut faire toute la différence dans la performance de votre Wi-Fi. Si vous luttez contre des zones mortes ou un signal faible, il est temps de repenser où et comment vous placez votre routeur.

Dans nos maisons, le Wi-Fi est devenu indispensable. Entre les télévisions connectées, les tablettes, les ordinateurs et même les caméras de sécurité, nos réseaux Wi-Fi sont souvent surchargés. Cela peut rendre la connexion lente ou instable, surtout quand on a beaucoup d’appareils en même temps. Les nouvelles technologies comme le Wi-Fi 6, 6E et 7 peuvent aider, mais elles nécessitent d’acheter du nouveau matériel. Heureusement, il existe des astuces simples pour améliorer votre réseau sans tout changer.



La règle des 30 centimètres, une astuce méconnue

Vous avez peut-être entendu parler de la règle des 30 centimètres pour votre Wi-Fi ? C’est une astuce simple, mais efficace : gardez vos appareils connectés à au moins 30 centimètres de votre routeur / box. Pourquoi ? Parce que si un appareil est trop près du routeur, il peut « monopoliser » le signal, laissant moins de bande passante pour les autres appareils. Cela peut créer des interférences et ralentir votre connexion.

Aman Bhatti de Sky Broadband a expliqué dans une interview à The Sun que quand un appareil est trop proche du routeur, il prend une grande partie du signal, ce qui peut perturber la connexion des autres appareils. C’est pour ça que même si la règle dit 30 centimètres, c’est souvent mieux de mettre les appareils encore plus loin, surtout pour les gros consommateurs de Wi-Fi comme les TV connectées. Pour ces appareils, il faut encore plus les espacer, au-delà de 1,5 mètre. D’ailleurs, cette règle est également valable pour les répéteurs Wi-Fi ou autres systèmes mesh évidemment.

D’autres conseils

Bien sûr, l’emplacement de votre routeur joue un rôle important dans la performance de votre Wi-Fi. Il est préférable de placer le routeur dans un endroit central de votre maison pour une couverture optimale. Évitez les placards ou les tiroirs ; les obstacles physiques comme les murs et les meubles peuvent affaiblir le signal. De plus, les matériaux comme le métal, le verre ou l’eau (aquariums par exemple) peuvent bloquer ou dévier les ondes Wi-Fi. Si votre maison est sur plusieurs étages, envisagez de placer le routeur à l’étage moyen pour une meilleure répartition du signal dans toutes les directions.



Si votre maison est grande ou si vous rencontrez des zones sans couverture Wi-Fi, l’utilisation de répéteurs Wi-Fi ou d’ un système mesh peut être une solution efficace. Les répéteurs captent le signal de votre routeur et le rediffusent, étendant ainsi la portée du Wi-Fi. Les systèmes mesh , quant à eux, utilisent plusieurs points d’accès connectés entre eux pour créer un réseau unique et cohérent. Cela garantit une couverture plus uniforme dans toute la maison, éliminant les zones sans signal et fournissant une connexion stable même en se déplaçant d’une pièce à l’autre.

Il faut maintenir votre routeur ou votre box à jour est essentiel pour la sécurité et la performance de votre réseau Wi-Fi. Les mises à jour du firmware peuvent résoudre des bugs, améliorer les performances et renforcer la sécurité.

Enfin, si jamais les performances du Wi-Fi restent mauvaises… regardez les routeurs disponibles sur le marché. Les récents routeurs offre des fonctions de gestion de la bande passante, c’est utile surtout dans les foyers où plusieurs appareils sont utilisés simultanément. Certains routeurs permettent de prioriser le trafic pour des applications spécifiques (comme le streaming vidéo ou les jeux en ligne), assurant ainsi une meilleure expérience pour les activités nécessitant une connexion stable et rapide.