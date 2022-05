Arlo Go 2, la caméra d’extérieur qui mise sur la 4G et le Wi-Fi

Arlo annonce une nouvelle caméra d’extérieur autonome. La Arlo Go 2 reprend le concept d’une caméra sur batterie et est dotée de la connectivité 4G. La nouvelle venue mise aussi sur le Wi-Fi et un prix à la baisse.

Pour être plus facilement installées et utilisées, les caméras de sécurité extérieures sont de plus en plus débarrassées de leur câble électrique. De quoi être potentiellement encore plus nomade. Et pour accentuer ce côté « à emporter », Arlo a créé sa gamme Arlo Go de caméras qui peuvent vous suivre dans toutes vos aventures.

Après une première mouture plutôt prometteuse, la marque revient avec une Arlo Go 2 qui mise encore sur sa connectivité mobile 3G/4G. Mais cette fois, son utilisation est pensée à double titre : elle peut aussi se connecter à un réseau Wi-Fi.

Un look plus en rondeur

Que ce soit pour protéger votre domicile principal, votre résidence de vacances, une caravane ou un camping-car, un chantier ou bien un camion sur la route, la Arlo Go 2 peut être un compagnon de toutes les situations avec sa facilité d’installation (trois vis pour le support articulé et une configuration en quelques clics dans l’application).

Côté design, exit l’aspect plus carré de la Arlo Go. Son héritière reprend le look plus en rondeur des habituelles caméras de sécurité de la gamme comme les Arlo Ultra 2 Spotlight, Arlo Essential indoor ou encore les gammes Arlo Pro. Car c’est à l’intérieur qu’elle joue la différence.

La caméra reprend aussi les grandes caractéristiques maison. On trouve une sirène de 80 dB qui peut s’activer automatiquement ou à distance. À vous de décider de ses réglages (dès détection de mouvement, détection particulière ou manuellement). Vous pouvez être alerté sur votre smartphone de manière personnalisée s’il s’agit d’un animal, d’un véhicule, d’un individu ou d’une livraison déposée devant chez vous (avec abonnement Arlo Secure — voir plus bas).

On trouve sur l’avant un haut-parleur et des micros bidirectionnels pour pouvoir entendre et être entendu si vous devez communiquer avec une personne passant devant. De plus, 4 LED embarquées permettent aussi d’activer un projecteur tout en proposant aussi une vision de nuit en couleur. La caméra HD filme en 1080p avec un champ de vision de 130° pour pouvoir couvrir largement la zone.

Au dos se trouve l’espace pour la batterie, mais aussi pour les cartes microSD (jusqu’à 2 To de stockage) et SIM. En dessous apparaît le port pour brancher le câble de recharge électriquement ou à un panneau solaire, ainsi que la fixation pour le support.

Une longue autonomie en toute circonstance

La Arlo Go 2 est totalement autonome et ne nécessite aucun hub pour se configurer où que vous soyez. Elle s’en remet à sa double connectivité pour parer toute éventualité, dont la coupure de Wi-Fi à domicile. Elle rebasculera alors automatiquement sur le réseau mobile grâce à sa carte SIM intégrée (abonnement 4G en sus).

Pour répondre à cela, Arlo a également amélioré son autonomie en la poussant à 12 mois en utilisation standard contre 4 à 6 mois pour la première version. Pour cela, elle est désormais dotée d’une batterie XL de 13 000 mAh.

La Arlo Go 2 est compatible avec les assistants vocaux Amazon Alexa et Google Assistant, mais aussi les systèmes de domotique Apple HomeKit et IFTTT.

L’abonnement, toujours le talon d’Achille potentiel

Comme souvent chez Arlo, sans l’abonnement Arlo Secure, les possibilités de la caméra de sécurité s’en trouvent amoindries. Et c’est à nouveau le cas avec la Arlo Go 2.

Basiquement, vous pouvez l’installer et accéder au streaming vidéo en direct depuis votre smartphone pour surveiller les environs. Vous serez également alerté par notification du moindre mouvement détecté. Mais l’option de pouvoir visualiser la notification sans déverrouiller votre appareil et réagir plus rapidement –fonction dont se targue Arlo– n’est réservée qu’aux abonnés à Arlo Secure et Arlo Secure Plus. Pour tout le reste, il faudra passer à la caisse.

Ainsi, Secure Plus propose les notifications personnalisées selon le type de mouvement à détecter (animal, humain, voiture, etc.), mais aussi la consultation des vidéos sauvegardées sur le cloud (30 jours d’historique). Sans cela, vous ne pourrez jamais consulter les enregistrements de votre caméra à distance. Il vous faudra démonter la caméra et accéder à la carte SD intégrée pour les visionner. Loin d’être pratique si votre caméra sert à surveiller une résidence secondaire par exemple…

L’abonnement (à partir de 2,99 euros par mois) permet aussi d’avoir une qualité d’image en 2K, de pouvoir appeler un ami en cas de souci et partager les images, d’obtenir un produit de remplacement en cas de vol de votre caméra. À cela peut s’ajouter une extension de garantie avec Secure Plus.

L’authentification à deux facteurs et la protection de vos données semblent, en revanche, ouvertes à tous les propriétaires.

Prix et disponibilité de la Arlo Go 2

La Arlo Go 2 sera mise en vente le 1er juin au prix de 299,99 euros sur le site d’Arlo et auprès de partenaires. C’est nettement moins cher que la première du nom qui avait été mise en vente à 380 euros.

Arlo propose également une caméra avec abonnement de 2 ans à Arlo Securre pour 359,99 euros.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.